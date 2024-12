iPhone 17 Pro Max : Révolution design avec un module photo horizontal !

La conception du prochain iPhone 17 Pro Max continue de faire parler d’elle, notamment avec des rendus détaillés publiés par la chaîne YouTube russe Wylsacom.

Ces images révèlent un design radicalement différent qui marque la première refonte majeure du module caméra arrière depuis 2019, lorsque l’iPhone 11 Pro et Pro Max avaient introduit la configuration en carré dans le coin supérieur gauche.

Les rendus montrent un module caméra horizontal qui rappelle fortement la barre de caméra des derniers Pixel de Google. Cette nouvelle configuration remplacerait l’actuel module en carré, resté inchangé depuis l’iPhone 11 Pro, avec ses capteurs regroupés dans le coin gauche. Ce choix de design pourrait non seulement offrir une nouvelle esthétique, mais également réduire les déséquilibres lorsque le téléphone est posé sur une surface plane.

Outre le module photo, d’autres changements esthétiques incluent le remplacement des bords en titane par de l’aluminium, ainsi qu’une utilisation accrue de ce matériau sur le panneau arrière. Ce choix pourrait non seulement améliorer la durabilité, mais également donner un aspect bicolore rappelant l’iPhone original de 2007.

iPhone 17 Pro Max, un écran OLED 6,9 pouces et des performances optimisées

En termes de spécifications, l’iPhone 17 Pro Max sera équipé d’un écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz pour une expérience fluide et immersive. Les deux modèles Pro devraient disposer de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour les autres modèles de la gamme, afin de prendre en charge l’Apple Intelligence, la nouvelle fonctionnalité dopée à l’IA.

Sous le capot, l’iPhone 17 Pro Max devrait intégrer le processeur A18 Pro, gravé avec le procédé N3P de troisième génération en 3 nm de TSMC. Initialement envisagé pour être produit avec le processus de 2 nm de TSMC, Apple aurait opté pour le 3 nm afin de contenir les coûts.

Le module de caméra arrière proposera trois capteurs de 48 mégapixels, consolidant l’engagement d’Apple envers des performances photographiques de pointe.

Un lancement attendu en septembre 2025

L’iPhone 17 Pro Max devrait être dévoilé en septembre 2025, aux côtés de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Air ultra-fin et de l’iPhone 17 Pro. Avec encore neuf mois avant l’annonce officielle, les rumeurs et fuites devraient s’intensifier, offrant davantage de détails sur les choix de design et les spécifications.

Bien que ces rendus soient prometteurs, la nouvelle esthétique divise. Certains apprécient l’innovation, tandis que d’autres regrettent une ressemblance avec les appareils Pixel. Cependant, le mélange d’aluminium et de verre, associé à une ergonomie améliorée, pourrait séduire les amateurs de design et de durabilité.