Bixby : Samsung révolutionne son assistant avec l’IA et des fonctionnalités multimodales

Samsung prépare Bixby à rivaliser avec les assistants intelligents contemporains ! En effet, Samsung a dévoilé la prochaine génération de Bixby, marquant un tournant majeur pour son assistant numérique. Cette version améliorée de Bixby a été introduite en Chine lors du lancement des smartphones Galaxy W25 et W25 Flip, équivalents chinois des Galaxy Z Fold 6 Special Edition et Galaxy Z Flip 6.

Cette initiative vient concrétiser les plans annoncés en juillet, lorsque Samsung avait promis une refonte axée sur l’IA de Large Language Model (LLM). Pour l’instant, cette version améliorée de Bixby est réservée à ces modèles et au marché chinois. Cependant, Samsung devrait étendre rapidement cette technologie à ses autres appareils dans le monde entier, surtout dans un contexte de concurrence accrue sur le marché des assistants IA.

La nouvelle version de Bixby sera initialement disponible sur les Galaxy W25 et W25 Flip, exclusivement en Chine. Samsung a mis en avant quatre fonctionnalités principales qui illustrent l’évolution de l’assistant. D’abord, Bixby peut désormais intégrer des vidéos dans ses réponses. Par exemple, si un utilisateur demande des conseils de voyage, l’assistant peut enrichir sa réponse textuelle avec des vidéos pertinentes.

Ensuite, une autre amélioration notable permet à Bixby de traduire des pages Web entières, facilitant l’accès à des informations dans diverses langues. Cette fonctionnalité répond à la nécessité de fluidifier la navigation pour les utilisateurs multilingues.

L’une des avancées les plus marquantes est la capacité de Bixby à comprendre des instructions complexes combinant plusieurs actions. L’assistant peut maintenant exécuter des commandes multitâches dans une seule phrase. Par exemple, un utilisateur pourrait dire : « Active le mode vibration et dis-moi mon emploi du temps pour demain à 17 heures », et Bixby accomplira ces deux tâches simultanément. Cette fonctionnalité repose sur une meilleure compréhension contextuelle et sur l’intégration des informations affichées à l’écran.

Les nouvelles capacités de Bixby sont alléchantes

Enfin, une autre nouveauté majeure est la capacité de Bixby à générer intelligemment des documents Word, PPT et d’autres contenus éditoriaux selon les besoins de l’utilisateur, optimisant ainsi l’efficacité du processus de rédaction.

La mise à jour promet aussi une interface plus moderne, offrant à Bixby une meilleure chance de rivaliser avec d’autres assistants numériques. Dans une démonstration, Samsung a illustré comment Bixby peut recommander des tenues en fonction de la météo actuelle ou guider étape par étape l’utilisateur pour effectuer des actions sur le smartphone, comme l’ajout d’un filigrane à une image. De plus, l’assistant pourra se souvenir du contexte des précédentes conversations.

Avec cette mise à jour, Samsung semble bien décidé à repositionner Bixby comme un concurrent sérieux face à des assistants plus avancés tels que ChatGPT, Google Gemini, Copilot ou encore Apple Intelligence. Bien qu’aucune date de lancement à l’international n’ait été confirmée, il est probable que cette version améliorée de Bixby soit disponible avec One UI 7, qui pourrait être lancé en début d’année prochaine ou dans une version bêta prévue plus tard ce mois-ci.