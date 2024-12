Honor GT : Le nouveau roi du gaming mobile lancé en Chine ?

La marque chinoise Honor vient de faire une entrée remarquée sur le marché des smartphones gaming avec le lancement du Honor GT. Ce smartphone, aux lignes agressives et au design futuriste, se positionne comme un véritable concurrent pour les amateurs de jeux mobiles. Avec un processeur Snapdragon dernier cri, des fonctionnalités d’intelligence artificielle et un écran impressionnant, le Honor GT est une option de choix pour les gamers et les passionnés de technologie.

Le Honor GT se distingue par son design épuré et léger. Il mesure 161 x 74,2 x 7,7 mm pour un poids de 196 g, ce qui le rend particulièrement agréable en main malgré ses dimensions généreuses. Le dos du téléphone adopte un design plat, avec un bloc caméra rectangulaire marqué par deux découpes pour les lentilles et un flash LED. La mention “GT” souligne son identité gaming.

L’appareil est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une résolution full HD+ de 2 664 x 1 200 pixels. Il propose une luminosité locale maximale de 4000 nits et une luminosité globale de 1200 nits, assurant des visuels éclatants même en plein soleil. L’écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs et le gamut DCI-P3 pour une fidélité exceptionnelle des couleurs.

Pour le confort des yeux, Honor a intégré des technologies avancées, comme un dimming PWM 3 840Hz, une réduction de la lumière bleue et un réglage adaptatif de la luminosité, rendant le Honor GT idéal pour les sessions prolongées de jeu ou de lecture.

Performances et spécifications impressionnantes du Honor GT

Le Snapdragon 8 Gen 3 équipe le Honor GT, offrant des performances ultra-rapides et fluides pour le multitâche et les jeux gourmands en ressources. Il est couplé avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, garantissant une expérience sans compromis. Pour éviter toute surchauffe lors des longues sessions de jeu, Honor a intégré un système de refroidissement avancé : le 3D Natural Circulation Cooling System.

Côté logiciel, le Honor GT tourne sous MagicOS 9.0 basé sur Android 15, avec des fonctionnalités intelligentes dopées à l’IA. Parmi elles, on retrouve le YOYO Intelligent Body pour des recommandations personnalisées, ainsi que le Glory Phantom Engine qui optimise le rendu des graphismes et l’efficacité énergétique. Le téléphone offre également des options, comme la reconnaissance faciale AI, des outils de multifenêtre intelligente et une collaboration multi-écran.

L’autonomie est assurée par une robuste batterie de 5 300 mAh, compatible avec la charge rapide 100 W Super Fast Charge. Le Honor GT est certifié IP65 pour sa résistance à l’eau et à la poussière, et supporte une large gamme de connectivités : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, et USB Type-C pour la charge et la sortie audio. De plus, il est équipé de haut-parleurs stéréo, d’un moteur linéaire X-axis pour des vibrations immersives, et même d’une télécommande infrarouge.

Un système photo équilibré pour un smartphone de gaming

Le Honor GT intègre un double module caméra arrière :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS).

Un capteur ultra grand-angle macro de 12 mégapixels avec autofocus.

La caméra arrière permet d’enregistrer des vidéos en 4K et propose des fonctionnalités enrichies, comme le mode nuit, le portrait, le ralenti et le time-lapse. À l’avant, on retrouve une caméra de 16 mégapixels, idéale pour les selfies et les appels vidéo, avec un support pour l’enregistrement en 1080p stabilisé par EIS.

Prix et disponibilité du Honor GT

Le Honor GT est disponible en trois coloris : Noir Phantom, Blanc Cristal et Vert Aurora. Voici les configurations et prix annoncés pour la Chine : 12 Go + 256 Go à 2 199 yuans (~ 290 euros), 16 Go + 256 Go à 2 399 yuans (~ 315 euros), 12 Go + 512 Go à 2 599 yuans (~ 340 euros), 16 Go + 512 Go à 2 899 yuans (~ 380 euros) et 16 Go + 1 To à 3 299 yuans (~ 430 euros).

Les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, avec une disponibilité officielle à partir du 24 décembre 2024.

Avec le Honor GT, Honor fait une entrée fracassante sur le marché des smartphones gaming. Son écran exceptionnel, ses performances impressionnantes et sa conception soignée en font une alternative très compétitive. Grâce à son prix agressif, il pourrait bien séduire les gamers à la recherche d’un appareil performant et élégant. Reste à voir si ce modèle sera proposé à l’international pour rivaliser avec les leaders du segment.