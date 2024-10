Accueil » Apple Intelligence est arrivé : iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

Apple Intelligence est arrivé : iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

Apple Intelligence est arrivé : iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1

Cette semaine, Apple lance Apple Intelligence avec la sortie d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, intégrant enfin ses toutes premières fonctionnalités d’intelligence artificielle sur iPhone, iPad et Mac.

Dès maintenant, les utilisateurs éligibles (j’y reviendrais plus bas dans l’article) peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, notamment les Outils d’écriture pour la relecture et la réécriture, les Réponses intelligentes pour répondre rapidement aux messages, les Résumés de notifications, le Nettoyage de photos pour supprimer les distractions visuelles, ainsi qu’une refonte de Siri.

Le lancement de cette première version d’Apple Intelligence est une étape clé pour l’écosystème Apple. Parmi les fonctionnalités disponibles dès aujourd’hui :

Outils d’écriture : aide à la relecture et réécriture de textes pour rendre les messages plus professionnels ou plus amicaux.

Réponses intelligentes : propose des réponses rapides adaptées aux messages, facilitant la communication instantanée.

Résumés de notifications : filtre les alertes pour ne montrer que celles qui sont importantes.

Nettoyage de photos : supprime les distractions dans les photos, permettant un rendu plus épuré.

Siri repensé : avec une nouvelle interface visuelle et une interaction plus fluide, Siri devient également textuel via un double-tap sur l’écran.

Les utilisateurs d’iPhone 16 bénéficieront également de Visual Intelligence, un outil permettant d’obtenir des informations contextuelles sur les objets autour d’eux grâce à la caméra, dans une future mise à jour iOS 18.2 prévue en décembre.

Fonctionnalités d’Apple Intelligence attendues avec iOS 18.2

iOS 18.1 n’est que le début. La prochaine mise à jour iOS 18.2, prévue pour la fin de l’année, introduira :

Genmoji : un générateur d’emojis basé sur l’IA pour personnaliser les emojis.

Image Playground: une application de création et d’édition d’images.

Intégration de ChatGPT dans Siri : pour une interaction plus naturelle et enrichie avec l’assistant vocal.

Contrôle de l’Appareil photo : sur iPhone 16, les utilisateurs pourront basculer rapidement vers la caméra frontale TrueDepth directement depuis Camera Control.

Compatibilité et langues disponibles

Apple Intelligence est disponible pour les utilisateurs aux États-Unis en anglais. Pour l’utiliser, il est nécessaire de posséder un iPhone récent, à savoir un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max. Sur Mac, il faut une puce M-Series, tandis que sur iPad, Apple Intelligence est compatible avec les puces A17 Pro, M1, M2, et M4.

Apple prévoit d’étendre la disponibilité internationale en décembre aux utilisateurs du Royaume-Uni, Canada, Australie, et autres pays anglophones, avec des langues supplémentaires en avril.

Autres nouveautés de l’iOS 18.1

Parallèlement à l’IA, iOS 18.1 apporte d’autres améliorations :

Aide auditive pour AirPods : une fonctionnalité approuvée par la FDA pour aider les utilisateurs ayant une perte auditive légère à modérée.

Nouveaux contrôles de caméra sur iPhone 16 : la possibilité de passer à la caméra frontale TrueDepth directement.

Centre de contrôle repensé : ajout de nouvelles options et d’une meilleure gestion des paramètres.

Apple Intelligence apporte une avancée significative aux appareils Apple et marque le début d’une nouvelle ère pour l’intelligence artificielle dans l’écosystème Apple. La mise à jour iOS 18.1 peut être téléchargée dès aujourd’hui, offrant une gamme de nouvelles fonctions pour améliorer la productivité, la créativité, et l’interaction utilisateur sur iPhone, iPad et Mac.