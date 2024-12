Accueil » iOS 18.2 : ChatGPT, Genmoji et Image Playground débarquent sur iPhone !

iOS 18.2 : ChatGPT, Genmoji et Image Playground débarquent sur iPhone !

iOS 18.2 : ChatGPT, Genmoji et Image Playground débarquent sur iPhone !

Apple a commencé le déploiement public d’iOS 18.2 et de son équivalent pour iPad, iPadOS 18.2, mais également sur macOS Sequoia 15.2, introduisant des fonctionnalités très attendues dans son kit d’intelligence artificielle, Apple Intelligence.

Cette mise à jour marque un pas important dans l’intégration d’outils basés sur l’IA au sein de l’écosystème Apple, avec des améliorations significatives pour Siri et d’autres applications natives.

L’intégration de ChatGPT dans Siri : Une révolution pour l’assistant Apple

La nouveauté la plus marquante est l’intégration de ChatGPT à Siri. Lorsque l’assistant Apple ne peut répondre à une question, il passe la main à ChatGPT pour fournir une réponse. Cette fonctionnalité étend considérablement les capacités de Siri, qui s’appuie désormais sur la puissance de l’IA générative d’OpenAI.

Cette intégration ne se limite pas à Siri. ChatGPT s’étend également au sein des outils d’écriture, permettant aux utilisateurs de générer du contenu écrit ou des images directement depuis leur appareil. Ces outils sont disponibles de manière universelle, accessibles dans presque toutes les applications installées sur un iPhone ou un iPad.

Siri bénéficie également d’une refonte visuelle avec une nouvelle option de clavier intégré. En s’appuyant sur une base de données des guides produits Apple, Siri peut désormais fournir des instructions de dépannage détaillées étape par étape. Cela évite aux utilisateurs d’ouvrir un navigateur pour rechercher des solutions.

Visual Intelligence: Une caméra enrichie par l’IA

Une autre fonctionnalité majeure est Visual Intelligence, accessible via le bouton de contrôle de la caméra. Cette fonction utilise l’appareil photo pour réaliser diverses tâches :

Résumer du texte,

Traduire,

Copier des informations,

Scanner des codes,

Rechercher des détails commerciaux.

Elle intègre également des résultats de recherche Google ou de ChatGPT pour des tâches complexes, transformant la caméra de l’iPhone ou de l’iPad en véritable outil polyvalent.

Des améliorations notables dans les applications et notifications

L’application Mail s’enrichit avec des résumés d’e-mails, des chaînes de messages organisées, et une fonction Smart Reply, qui rédige des réponses intelligentes et personnalisées.

Les résumés de notifications offrent une vue compacte et simplifiée des alertes d’une application, rendant les flux de notifications plus digestes.

Créativité et productivité : Image Playground, Genmojis et Apple Pencil

Du côté des fonctionnalités créatives, iOS 18.2 introduit :

Image Playground, une application permettant de créer des images à partir de descriptions textuelles, de préréglages et de combinaisons artistiques.

Genmojis, qui permettent de concevoir des emojis personnalisés à partir de descriptions textuelles, de photos ou du système de sélection de personnages.

Pour les utilisateurs d’iPad et d’Apple Pencil, le système Image Wand est un ajout notable. Cette fonctionnalité transforme des croquis ou des dessins bruts en images soignées, idéales pour les présentations ou les prises de notes.

Limitations et évolutions

Malgré toutes ces nouveautés, certaines fonctionnalités promises de Siri ne sont pas encore disponibles, notamment la lecture de contenu à l’écran, les actions contextuelles dans les applications et l’intégration avec d’autres chatbots comme Gemini.

Pour activer pleinement ces fonctions d’IA générative, les utilisateurs doivent activer Apple Intelligence depuis l’application Réglages. En termes de compatibilité, iOS 18.2 est disponible pour les iPhone 15 Pro, la série iPhone 16, l’iPad mini 2024 et tous les iPads équipés de puces M1 ou ultérieures.

Cette mise à jour étend le support linguistique de l’anglais à plusieurs variantes régionales, notamment celles de l’Australie, du Canada, de l’Irlande, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni. À partir d’avril prochain, Apple prévoit d’ajouter d’autres langues, comme le chinois, le français, l’allemand, l’espagnol et le vietnamien.

Avec iOS 18.2, Apple franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses produits. Que ce soit pour améliorer la productivité, enrichir l’expérience utilisateur ou renforcer la créativité, cette mise à jour pose les bases d’une interaction plus intuitive et puissante avec l’écosystème Apple. Les utilisateurs ont désormais accès à des outils sophistiqués pour simplifier leur quotidien et explorer de nouvelles possibilités.