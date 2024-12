Honor EarBuds X8 : Audio haute qualité, autonomie prolongée et prix abordable

Lors de l’événement de lancement de la série Honor 300 en Chine, la marque a présenté deux nouveaux modèles d’écouteurs sans fil : les EarBuds X8, axés sur la qualité et l’accessibilité, et les Select LCHSE, une alternative unique et abordable aux Huawei FreeBuds. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ces nouveaux produits.

Les Honor EarBuds X8 se distinguent par leur combinaison de fonctionnalités pratiques et leur prix compétitif. Dotés d’un diaphragme composite en titane plaqué de 10 mm, ces écouteurs offrent une qualité audio équilibrée et claire, validée par la certification Golden Ear Product Certification de l’Association chinoise de l’industrie de l’audio électronique.

Pour une expérience sonore personnalisée, les EarBuds X8 proposent quatre préréglages d’égaliseur (EQ), adaptés à différents styles de musique. Ils offrent également une autonomie impressionnante : jusqu’à 9 heures d’utilisation sur une seule charge, et jusqu’à 40 heures en totalisant les recharges via le boîtier. Une charge rapide de seulement 10 minutes garantit 3 heures de lecture supplémentaires.

Pesant seulement 3,8 grammes par écouteur, ils sont légers et confortables, même pour de longues sessions d’écoute. Leur indice de protection IP54 les rend résistants à la poussière et aux éclaboussures d’eau, ce qui en fait un excellent choix pour les activités sportives et extérieures.

Ils sont également équipés de la connectivité Bluetooth 5.3, prenant en charge les codecs SBC et AAC, ainsi que Google Fast Pair pour un appairage rapide. Parmi leurs fonctionnalités intelligentes, on retrouve des commandes tactiles intuitives et une réduction de bruit IA pour des appels de meilleure qualité.

Les EarBuds X8 sont proposés au prix attractif de 299 yuans, environ 40 euros, et sont déjà disponibles en Chine.

Honor Select LCHSE : Une option originale et abordable aux EarBuds X8

En parallèle, Honor a dévoilé les Select LCHSE, des écouteurs sans fil au design audacieux inspiré des ponts de pierre chinois, avec un arc en alliage de titane unique. Pesant 5,1 grammes chacun, ces écouteurs combinent légèreté et élégance.

Leur technologie audio comprend un transducteur à double circuit magnétique de 10,8 mm, un Dynamic Boost des basses, et un son surround spatial, idéal pour une immersion sonore. Pour les appels, une réduction de bruit IA garantit une communication claire.

Les Select LCHSE bénéficient également de la certification IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures, les rendant adaptés à un usage quotidien. Leur prix compétitif les positionne comme une alternative accessible aux Huawei FreeBuds, tout en offrant une expérience audio de qualité.

Avec ces deux nouveaux modèles d’écouteurs, Honor continue d’élargir son portefeuille de produits en offrant des options abordables et performantes, adaptées à différents besoins et budgets. Les EarBuds X8 impressionnent par leur autonomie et leur confort, tandis que les Select LCHSE séduisent par leur design distinctif et leurs performances audio remarquables. Ces produits renforcent la position de Honor sur le marché des écouteurs sans fil, en combinant innovation et accessibilité.