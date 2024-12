Pixel Tablet 2 : Les améliorations abandonnées et les raisons de l’annulation

Le sort de la Pixel Tablet de Google semble de plus en plus incertain. Selon plusieurs fuites, une seconde génération de la tablette était en développement avancé avant d’être brusquement annulée. Pourtant, cette Pixel Tablet 2 promettait des améliorations significatives, laissant un arrière-goût amer quant à ce qui aurait pu être.

D’après des documents internes obtenus par Android Authority, la Pixel Tablet 2 aurait été propulsée par le Tensor G4, le même processeur qui équipe la série Pixel 9. Ce choix aurait offert un gain de puissance notable par rapport à la première génération.

De plus, Google semblait envisager une version cellulaire équipée d’un modem 5G Samsung Exynos, une fonctionnalité absente du modèle actuel, limitant l’appareil à une connectivité Wi-Fi.

La mise à niveau la plus marquante aurait été un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, remplaçant l’écran LCD à 60 Hz du modèle actuel. Cette amélioration aurait permis des animations plus fluides et une meilleure expérience utilisateur, répondant ainsi aux critiques visant la lenteur et la saccade des animations sur la Pixel Tablet originale.

Des améliorations au niveau des caméras et de l’autonomie

La Pixel Tablet 2 aurait également bénéficié de mises à niveau du côté des caméras. La caméra frontale serait passée de 8 à 10 mégapixels, tandis que la caméra arrière aurait été remplacée par un capteur de 11 mégapixels, offrant de meilleures performances en photo et vidéo.

Une autre amélioration notable aurait été le support de la sortie vidéo via DisplayPort jusqu’à 4K, un ajout qui aurait ouvert de nouvelles possibilités pour les usages professionnels et multimédias.

Côté batterie, une légère augmentation de la capacité aurait permis de passer de 6 900 mAh à 7 200 mAh. Bien que modeste, ce changement aurait été bienvenu pour une tablette critiquée pour son manque d’efficacité énergétique.

Pourquoi la Pixel Tablet 2 n’a-t-elle jamais vu le jour ?

Malgré ces améliorations, Google a décidé d’abandonner la Pixel Tablet 2. Les raisons exactes restent floues, mais elles pourraient être liées à :

Les critiques sur le modèle actuel, pointant du doigt un logiciel rempli de bugs et une conception peu intuitive.

Un marché des tablettes Android encore immature face à l’écosystème iPad d’Apple.

La stratégie parfois erratique de Google, connu pour abandonner des projets avant qu’ils n’aient le temps de s’imposer.

Un futur incertain pour les tablettes Google

Si la Pixel Tablet 2 ne voit jamais le jour, il semble que Google n’ait pas totalement abandonné ses ambitions dans le domaine des tablettes. Des rumeurs évoquent le développement d’une Pixel Tablet 3, avec un lancement prévu pour 2026.

Cependant, l’avenir des tablettes Android pourrait prendre un tournant radical. Google envisagerait d’unifier ChromeOS et Android pour créer une plateforme unique adaptée aux grands écrans. Ce projet viserait à rivaliser directement avec l’iPad, combinant le meilleur des deux systèmes pour offrir une expérience plus cohérente et compétitive.

Google se trouve à un carrefour stratégique. D’un côté, sa plateforme Android pour tablettes manque encore de maturité face aux fonctionnalités robustes de l’iPadOS. De l’autre, ChromeOS, bien que performant sur Chromebook, peine à s’imposer sur des tablettes hybrides. Unifier ces deux systèmes pourrait être une solution audacieuse.

Cependant, réussir cette fusion demanderait un engagement sans faille de Google, un défi étant donné son historique de projets abandonnés.