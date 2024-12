Accueil » Apple M5 : 3 nm pour les futurs iPad, MacBook Pro et Vision Pro ?

Apple aurait récemment passé commande pour sa prochaine génération de puces Apple M5, destinées à ses futurs appareils. Malgré des rumeurs affirmant qu’Apple monopoliserait les premières unités de production en 2 nm de TSMC, il semblerait que ces nouvelles puces resteront sur une architecture 3 nm, tout comme leurs prédécesseurs M4.

La raison ? Le coût exorbitant de la technologie 2 nm, qui reste prohibitif, même pour une entreprise comme Apple, dont les produits sont souvent positionnés dans le haut de gamme.

Il est important de noter que les désignations comme « 3 nm » ou « 2 nm » ne reflètent pas nécessairement les espacements réels des transistors dans une puce moderne. Ces termes sont désormais davantage un outil marketing qu’une mesure technique précise. Cependant, cela ne signifie pas que la puce Apple M5 ne bénéficiera d’aucune amélioration par rapport à la M4. Bien que l’abandon du 2 nm puisse limiter son potentiel maximal, la nouvelle puce devrait tout de même apporter des optimisations substantielles, notamment en matière de performance et d’efficacité énergétique.

L’environnement politique mondial rend la production de puces encore plus complexe. Le président élu Donald Trump a annoncé son intention d’introduire de stricts droits de douane sur les importations étrangères, ce qui pourrait affecter des acteurs comme TSMC. Trump a également accusé TSMC de détourner des affaires américaines vers Taïwan, exacerbant les tensions économiques entre les deux pays.

En parallèle, plusieurs entreprises cherchent à se libérer des chaînes d’approvisionnement mondiales en produisant leurs propres semi-conducteurs :

Xiaomi serait en phase finale de production d’une puce maison en 3 nm.

Samsung Foundry, en revanche, est confronté à des difficultés majeures et se trouve au bord de l’effondrement.

Quels appareils pourraient être équipés de la Apple M5 ?

La puce M5 pourrait faire ses débuts dans plusieurs appareils phares d’Apple :

De nouveaux iPad, attendus plus tard cette année.

Les prochains modèles de MacBook Pro, qui continuent d’être des vitrines pour les performances des puces Apple Silicon.

Une éventuelle version améliorée du Vision Pro, qui pourrait être alimentée par la M5, bien que cela reste à confirmer.

Des améliorations progressives plutôt qu’un bond technologique

Malgré l’excitation autour de la nouvelle génération de puces, la puce Apple M5 devrait s’inscrire dans une tendance d’améliorations incrémentales d’une année à l’autre. Apple a déjà réalisé un bond spectaculaire en passant d’Intel aux puces Apple Silicon, mais il est peu probable que nous assistions à un saut technologique aussi significatif dans un avenir proche.

En résumé, même si le passage au 2 nm devra attendre, la M5 restera une pièce maîtresse dans la stratégie d’Apple pour maintenir ses performances et son écosystème, tout en naviguant dans un marché des semi-conducteurs de plus en plus compliqué.