One UI 7 : Samsung lance la bêta d'Android 15 avec des fonctionnalités IA avancées

Après de nombreuses rumeurs, Samsung a officiellement commencé le déploiement de la bêta de One UI 7 pour ses appareils Galaxy. Basée sur Android 15, cette mise à jour introduit une panoplie de fonctionnalités centrées sur l’intelligence artificielle, des contrôles simplifiés et un avant-goût d’écosystèmes IA évolutifs.

Selon Samsung, One UI 7 utilise la puissance de l’IA pour apprendre votre façon d’utiliser votre téléphone et s’adapter à vos besoins, offrant une expérience personnalisée comme jamais auparavant.

La mise à jour apporte des améliorations puissantes basées sur l’IA :

Outils d’écriture boostés : Résumez, vérifiez la grammaire et formatez vos notes sans quitter votre application actuelle

Transcriptions automatiques des appels : Disponibles en 20 langues, ces transcriptions éliminent la nécessité de prendre des notes manuelles.

Ces fonctionnalités offrent une expérience utilisateur fluide et intuitive, rendant chaque interaction plus naturelle.

One UI 7, un nouveau design pour plus de personnalisation et de contrôle

Now Bar: Un hub d’information instantané

One UI 7 introduit le Now Bar, un élément interactif situé sur l’écran de verrouillage qui sert de centre pour accéder rapidement à des informations clés telles que : Musique en cours de lecture, traduction en temps réel avec Interprète et les applications actives, comme le minuteur ou l’enregistreur audio.

Widgets et écran d’accueil redessiné

Avec un design plus épuré, un écran d’accueil simplifié et des widgets repensés, One UI 7 donne aux utilisateurs un contrôle complet sur leur expérience mobile.

Expérience caméra réinventée

La mise à jour redessine l’expérience caméra, simplifiant l’accès aux modes et fonctionnalités.

Les modes Pro et Pro Vidéo bénéficient d’une mise en page plus intuitive pour une navigation fluide.

Une nouvelle commande de zoom dans le mode Pro Vidéo permet des ajustements précis.

Disponibilité de One UI 7

Le programme bêta de One UI 7 est désormais disponible pour les appareils de la série Galaxy S24 dans les pays suivants : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. Pour le moment la France n’est pas mentionnée. J’ai contacté Samsung France pour en savoir plus.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire via l’application Samsung Members.

Samsung a confirmé que la version stable de One UI 7 sera déployée avec les appareils de la série Galaxy S25 dès le premier trimestre 2025. Cette version inclura des capacités IA supplémentaires, notamment des fonctionnalités IA sur appareil encore améliorées. La mise à jour sera ensuite étendue progressivement aux autres appareils Galaxy.