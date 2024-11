Strava a lancé une extension de sa fonctionnalité Cartes tactivité, introduisant deux nouvelles options qui devraient rendre vos entraînements hivernaux plus sûrs et plus efficaces.

Les nouvelles cartes d’activité, Nuit et Hebdomadaire, sont pensées pour aider les utilisateurs à choisir leurs itinéraires de manière plus éclairée durant l’hiver, surtout le soir après la tombée de la nuit ou tôt le matin. La carte d’activité Nuit affiche les activités enregistrées entre le coucher et le lever du soleil, permettant ainsi d’identifier les endroits populaires où il y a plus de monde, offrant un cadre potentiellement plus sécurisant pour s’entraîner dans l’obscurité.

De son côté, la carte d’activité Hebdomadaire fournit un aperçu des activités de la dernière semaine, ce qui aide les utilisateurs à repérer les sentiers et routes qui sont actuellement très fréquentés ou, au contraire, ceux qui deviennent moins utilisés en raison des intempéries et des conditions saisonnières changeantes.

Ces nouvelles fonctionnalités sont réservées aux abonnés premium de Strava et viennent s’ajouter aux cartes d’activités Mondial et Personnel, portant ainsi le nombre total de cartes d’activités à quatre. La carte mondiale des activités est accessible à tous les utilisateurs et montre les zones les plus populaires dans le monde entier, tandis que Ma carte d’activité garde une trace unique et privée de toutes les activités enregistrées par chaque utilisateur.

Strava précise que les données des cartes publiques sont anonymisées et agrégées, à partir des activités publiques définies comme visibles par « Tout le monde ». Les utilisateurs conservent la possibilité de configurer leur confidentialité en sélectionnant les options « Vous uniquement » ou « Abonnés » pour restreindre la visibilité de leurs parcours.

Des cartes d’activités très utiles dans Strava

Pour accéder aux nouvelles options de cartes d’activités Nuit ou Hebdomadaire, il suffit d’aller dans l’onglet Cartes et de sélectionner la carte souhaitée. Vous pouvez filtrer par type d’activité et même afficher plusieurs cartes d’activité en simultané pour une vue d’ensemble plus complète.

Avec ces nouveautés, Strava continue de se positionner comme l’une des meilleures applications de fitness, particulièrement appréciée des aventuriers. Ses fonctionnalités de suivi extérieur et de réseau social en font l’une des communautés de fitness les plus populaires, avec une base de 135 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 190 pays.

En ajoutant ces fonctionnalités, Strava propose désormais une expérience enrichie et personnalisée, répondant aux besoins variés de sa communauté d’athlètes, qu’ils soient amateurs de courses nocturnes ou en quête d’informations actualisées sur les parcours populaires.