Apple Fitness+ se réinvente en 2025 : Nouveaux programmes et intégration Strava !

Apple débute 2025 en force avec sa plus grande mise à jour pour Apple Fitness+ depuis son lancement. Le service propose de nouvelles fonctionnalités, des programmes exclusifs, des invités spéciaux et une collaboration étroite avec Strava pour enrichir l’expérience des utilisateurs.

Ces nouveautés s’inscrivent dans une vision ambitieuse visant à aider chacun à atteindre ses objectifs de fitness et à explorer de nouvelles disciplines.

Apple Fitness+ : Deux programmes inédits pour un début d’année dynamique

Pour les amateurs de renforcement musculaire, un programme de trois semaines d’entraînement complet du corps fait son entrée. Ce qui distingue ce programme, c’est l’implication de toute l’équipe d’entraîneurs Fitness+, qui a collaboré pour concevoir ces sessions. La structure se concentre sur des thématiques hebdomadaires pour maximiser les résultats, tout en rendant l’expérience motivante et amusante. Conçu pour être répété, ce programme vise à bâtir la régularité dans vos entraînements.

Le deuxième programme s’adresse aux amateurs de sports en pleine expansion : le pickleball. En collaboration avec Catherine Parenteau, joueuse professionnelle canadienne, Apple a élaboré une série de cours pour améliorer vos performances et votre endurance. Ce programme inclut des entraînements spécifiques pour le haut et le bas du corps ainsi que des sessions de High Intensity Interval Training (HIIT) pour développer votre résistance.

Focus sur le yoga et la méditation : maîtriser les techniques avancées

Pour les passionnés de yoga, Apple introduit les sessions Yoga Peak Poses qui enseignent des postures complexes, comme Dancer, Twisted Hand to Toe, et l’impressionnante Crow pose. Ces cours détaillés offrent une approche étape par étape pour perfectionner ces poses difficiles.

Du côté de la méditation, le programme Introduction to Breath Meditation propose une exploration de 5 techniques clés de respiration. Ces outils ne sont pas limités aux sessions de méditation et peuvent être utilisés dans la vie quotidienne pour réduire le stress ou améliorer la concentration.

Nouveaux entraîneurs et musiques exclusives

Apple Fitness+ accueille l’invité spécial Alex Wong, célèbre danseur, qui rejoint l’équipe pour des sessions de danse énergiques et accessibles. Du côté des podcasts Time to Walk, de nouveaux invités inspirants partageront leurs expériences et anecdotes pour accompagner vos marches.

Côté musical, des artistes de renom comme Janet Jackson, Bruno Mars, Kendrick Lamar et Coldplay enrichissent la playlist des entraînements axés sur la musique. Cette sélection vise à motiver et dynamiser vos sessions, quel que soit votre niveau.

Une intégration renforcée avec Strava

Dans le cadre de son partenariat avec Strava, Apple Fitness+ offre désormais des données détaillées sur vos entraînements directement synchronisées avec votre profil Strava. Ce partage enrichi inclut des résumés complets, des métriques avancées et la possibilité d’interagir avec la communauté Strava.

Ces nouveautés seront disponibles à partir du 6 janvier 2025, marquant une nouvelle étape pour Apple Fitness+. Avec ces ajouts, Apple continue de se démarquer en proposant une expérience de fitness numérique complète, adaptée aussi bien aux débutants qu’aux sportifs confirmés.

Que vous cherchiez à relever de nouveaux défis, découvrir des disciplines inédites ou optimiser votre routine actuelle, 2025 s’annonce comme l’année idéale pour adopter Apple Fitness+.