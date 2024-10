Accueil » Strava : l’IA Athlete Intelligence analyse vos performances et vous guide vers le succès

Strava : l’IA Athlete Intelligence analyse vos performances et vous guide vers le succès

Strava : l'IA Athlete Intelligence analyse vos performances et vous guide vers le succès

La plateforme de suivi d’entraînement et de communauté sportive, Strava, lance la bêta publique de ses résumés d’entraînement alimentés par l’IA, Athlete Intelligence. Cette fonctionnalité, annoncée plus tôt cette année et réservée aux abonnés payants, promet une analyse personnalisée des données d’activité pour une meilleure compréhension des performances.

Strava affirme qu’Athlete Intelligence « réduit les obstacles dans le parcours actif de l’utilisateur » en analysant et en interprétant les données d’entraînement, les présentant sous forme de « conseils et d’orientations simples et personnalisés ». Que vous soyez débutant ou confirmé, l’IA vous accompagne dans votre progression.

Des analyses approfondies et des conseils personnalisés

Athlete Intelligence offre plusieurs avantages clés :

Identification des tendances : Visualisez votre progression sur les 30 derniers jours.

: Visualisez votre progression sur les 30 derniers jours. Compréhension des performances : Analysez votre allure, vos zones de fréquence cardiaque et d’autres données pour vous améliorer.

: Analysez votre allure, vos zones de fréquence cardiaque et d’autres données pour vous améliorer. Feedback personnalisé : Recevez des conseils adaptés à votre profil et à vos objectifs.

: Recevez des conseils adaptés à votre profil et à vos objectifs. Célébration des succès : Restez motivé en célébrant vos progrès et vos réussites.

Après plusieurs mois de bêta fermée, Athlete Intelligence est désormais accessible à tous les abonnés Strava dans une version bêta publique. Strava a amélioré la capacité d’analyse de l’IA et affiné ses algorithmes pour fournir des informations plus précises sur l’allure, la fréquence cardiaque, l’altitude, la puissance et l’effort relatif.

Accès et désactivation

Les abonnés peuvent accéder à Athlete Intelligence immédiatement après avoir enregistré une course, une sortie à vélo, une marche ou une randonnée. Il suffit de consulter l’activité pour lire les analyses et les conseils personnalisés. La désactivation de la fonctionnalité est possible à tout moment en sélectionnant « Quitter la bêta » dans la section des commentaires de l’application.

La bêta est disponible en 14 langues, et Strava prévoit de nouvelles mises à jour et itérations pour améliorer l’expérience utilisateur.

Avec Athlete Intelligence, Strava offre un outil puissant pour analyser et comprendre vos performances sportives, vous aidant ainsi à progresser et à atteindre vos objectifs.