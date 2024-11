Apple Ring : Un rêve évanescent ? Pas de bague connectée à l’horizon

Si vous espériez un jour voir une montre connectée signée Apple dans la lignée de vos autres appareils Apple, il serait peut-être temps de revoir vos attentes. Selon le PDG de Oura, Tom Hale, Apple n’a aucun projet de lancer une bague connectée, alias Apple Ring, malgré des années de spéculations sur son éventuelle entrée dans ce marché en pleine croissance.

Le lancement de la Galaxy Ring de Samsung a certainement suscité l’intérêt des consommateurs, et certains analystes ont prédit que Apple pourrait répondre avec sa propre version. Mais, Tom Hale, CEO de la société Oura, qui se spécialise dans les bagues connectées depuis 2013, reste sceptique. Lors du Web Summit à Lisbonne, il a déclaré que Apple voit probablement peu d’intérêt à créer une bague connectée qui ferait doublon avec les fonctionnalités de suivi santé de son Apple Watch, un produit déjà très prisé.

Sous la direction de Tim Cook, Apple a fait des fonctionnalités de santé une priorité, transformant l’Apple Watch en un centre névralgique pour le suivi de la santé et du bien-être. La montre offre des capteurs avancés et des fonctions qui séduisent les utilisateurs soucieux de surveiller leurs indicateurs de bien-être.

Une bague connectée pourrait compléter ces fonctions, mais Tom Hale pense que Apple préfère se concentrer sur l’optimisation de l’Apple Watch, plutôt que de risquer une concurrence interne entre deux produits similaires. En effet, une bague pourrait non seulement être difficile à développer, mais elle risquerait aussi de cannibaliser les ventes de l’Apple Watch, un scénario qu’Apple semble vouloir éviter.

Tom Hale souligne également que la catégorie des bagues connectées représente un défi technologique important. La miniaturisation des capteurs, la gestion de la batterie, et la précision des données, tout en assurant le confort de port, sont des éléments complexes à maîtriser. Bien que le format compact des bagues soit idéal pour des mesures comme la fréquence cardiaque, le suivi d’activité et le suivi du sommeil, Apple semble plus intéressée à peaufiner l’Apple Watch qu’à explorer un produit rival.

Apple Ring : pas d’intérêt ?

Cette analyse est en ligne avec celle de Mark Gurman de Bloomberg, qui avait rapporté qu’Apple avait abandonné ses projets de bague connectée après plusieurs évaluations internes. Gurman, célèbre pour ses informations fiables sur Apple, a confirmé que l’entreprise souhaite éviter de lancer un produit qui pourrait diminuer la valeur de l’Apple Watch, un appareil déjà bien établi dans le domaine de la santé connectée.

Alors que Apple n’a pas encore fait de déclaration officielle sur le sujet, les points de vue combinés de Tom Hale et de Mark Gurman laissent penser qu’une bague connectée Apple n’est pas pour demain. Pour les inconditionnels de la marque, l’Apple Watch restera donc vraisemblablement l’appareil principal de suivi santé, tandis que le marché des bagues intelligentes continuera d’évoluer avec des acteurs comme Oura et Samsung en tête.