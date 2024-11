Accueil » Nothing OS 3.0 : Android 15 arrive en bêta sur le Nothing Phone (2) !

Nothing OS 3.0 : Android 15 arrive en bêta sur le Nothing Phone (2) !

Nothing continue de tester la version bêta d’Android 15 pour ses smartphones, alias Nothing OS 3,0, alors que des marques comme Google, Vivo et Xiaomi déploient déjà la mise à jour stable sur plusieurs appareils.

Le Nothing Phone (2) est le deuxième appareil de la marque à recevoir cette version bêta ouverte d’Android 15, après le modèle Phone (2a). Voici un aperçu des nouveautés et améliorations apportées par cette mise à jour, ainsi que des instructions pour l’installer en version bêta.

Quoi de neuf dans la mise à jour de Nothing OS 3.0 ?

Widgets partagés

Interactivité : Les widgets peuvent désormais être partagés entre amis et famille, avec la possibilité de voir et d’interagir avec les widgets d’un proche directement sur votre écran d’accueil.

Écran de verrouillage

Personnalisation : Une nouvelle page de personnalisation de l’écran de verrouillage accessible en appuyant longuement sur celui-ci.

Horloges améliorées : Des styles d’horloges variés sont maintenant disponibles.

Widgets élargis : Plus d’espace pour placer plusieurs widgets directement sur l’écran de verrouillage.

Tiroir intelligent (Smart Drawer)

Organisation IA : Une fonctionnalité intelligente catégorise automatiquement les applications en dossiers pour un accès plus facile.

Favoris épinglés : Possibilité d’épingler vos applications favorites en haut du tiroir d’applications pour les retrouver sans avoir à défiler.

Paramètres rapides

Nouveau design : Réorganisation visuelle des Paramètres rapides et de l’expérience d’édition.

Bibliothèque de widgets optimisée : Accès plus intuitif aux widgets.

Améliorations de la caméra

Lancement plus rapide : Démarrage de la caméra accéléré via le widget caméra.

Traitement HDR optimisé : Temps de traitement des scènes HDR réduit.

Effets de portrait ajustés : Amélioration de l’intensité du flou en fonction de la taille du visage.

Performance en faible luminosité : Meilleure qualité en conditions de faible éclairage.

Affichage du zoom optimisé : Glissement amélioré du curseur de zoom.

Vue en pop-up améliorée

Multitâche optimisé : Fenêtres pop-up déplaçables pour une gestion plus efficace des applications multiples.

Redimensionnement facilité : Ajustez la taille de la fenêtre pop-up en glissant les coins inférieurs.

Notifications glissantes : Accédez aux informations sans quitter l’application actuelle en glissant vers le bas sur les notifications entrantes.

Autres améliorations

Sélection d’applications intelligente : Vos applications les plus utilisées sont priorisées pour un accès rapide.

Archivage automatique : Fonctionnalité d’auto-archivage pour libérer de l’espace de stockage sans supprimer les applications.

Partage d’écran partiel : Enregistrement de l’écran limité à une fenêtre d’application pour plus de confidentialité.

Animations de chargement et d’empreinte digitales mises à jour : Nouveau style « dot matrix » pour un effet visuel moderne.

Appareils compatibles et installation de la bêta

En plus des Phone (2) et Phone (2a), trois autres appareils devraient recevoir la bêta ouverte d’Android 15 en décembre, notamment les Nothing Phone (1) et CMF Phone 1.

Comment installer la bêta ouverte d’Android 15 sur Nothing Phone (2) ?

Vérifiez la version actuelle : Votre Nothing Phone (2) doit déjà être sur la version Nothing OS 2.6 pour que la mise à jour s’installe correctement. Téléchargez et installez manuellement : Allez dans Paramètres > Système > Mise à jour vers la version bêta .

. Sélectionnez « Vérifier la nouvelle version » et suivez les étapes pour localiser et installer le fichier de la bêta ouverte Nothing OS 3.0.

⚠️ Attention : Étant une version bêta, ce logiciel peut affecter vos données personnelles et pourrait nécessiter une réinitialisation d’usine. Il est donc recommandé de sauvegarder vos données avant la mise à jour.

Pour les utilisateurs qui souhaiteraient revenir à une version stable, Nothing recommande fortement de sauvegarder toutes les données, car le processus implique une réinitialisation d’usine. Téléchargez le package de retour pour Nothing OS 2.6 depuis le site de support de la marque, puis allez dans Paramètres > Système > Mise à jour vers la version bêta et sélectionnez « Importer le fichier » pour lancer le retour.

Cette mise à jour bêta est l’occasion de tester les nouveautés d’Android 15, bien que des bugs puissent survenir. Assurez-vous de sauvegarder vos données et préparez-vous à des réinitialisations si nécessaire.

Les testeurs de la version bêta peuvent partager leurs commentaires et retours d’expérience sur nothing.community.