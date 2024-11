Octoverse 2024 : Python détrône JavaScript sur GitHub !

GitHub vient de publier son rapport « Octoverse 2024 », révélant que Python est désormais le langage de programmation le plus populaire, surpassant JavaScript, qui était auparavant en tête. Ce changement met en lumière l’importance croissante de la science des données et de l’apprentissage automatique dans le monde du développement logiciel.

Python a connu une montée en popularité grâce à ses nombreuses applications, notamment dans la science des données, le machine learning et l’informatique scientifique. En 2024, Python a pris la première place sur GitHub, tandis que l’utilisation des Jupyter Notebooks a également explosé, reflétant une augmentation notable des activités en science des données sur la plateforme.

Croissance mondiale des développeurs et impact de l’IA

Le rapport met également en évidence une augmentation significative du nombre de développeurs à travers le monde, avec un intérêt particulier en Afrique, en Amérique latine et en Asie. L’Inde est en tête de cette expansion et devrait devenir la plus grande communauté de développeurs sur GitHub d’ici 2028. L’utilisation d’outils IA tels que GitHub Copilot a également contribué à attirer de nouveaux développeurs et à faciliter l’apprentissage de la programmation.

Augmentation des contributions à l’IA générative : En 2024, GitHub a observé une hausse de 59 % du nombre de contributions aux projets d’IA générative, et un bond de 98 % des projets d’IA en général. Cette activité provient notamment de pays comme l’Inde, l’Allemagne, le Japon et Singapour.

Participation accrue des étudiants : Le programme d’éducation de GitHub a enregistré plus de 7 millions de participants, et la croissance annuelle des étudiants et enseignants adoptant GitHub Copilot a doublé.

Les tendances en matière de langages de programmation outre Python

Outre la montée de Python, d’autres tendances notables incluent l’augmentation de l’utilisation des langages de programmation systèmes tels que Rust. Pendant ce temps, JavaScript, TypeScript et Java restent parmi les langages les plus utilisés sur la plateforme.

Les inquiétudes quant à l’effet de l’IA sur les métiers de la programmation, notamment la crainte de voir les développeurs remplacés, ne semblent pas se concrétiser pour l’instant. GitHub note que l’IA aide davantage les développeurs à accélérer la création de code et à améliorer la productivité sans compromettre la qualité des contributions open source.

Témoignages de l’industrie

Des figures emblématiques de la technologie, telles que Sundar Pichai, PDG d’Alphabet, ont affirmé que plus de 25 % du code chez Google était désormais généré par l’IA. De son côté, Sergey Brin, co-fondateur de Google, a évoqué son propre usage de l’IA pour coder, affirmant que demander à l’IA d’écrire du code est devenu une pratique courante et efficace.

L’évolution rapide de l’IA transforme le développement logiciel, non pas en remplaçant les développeurs, mais en élargissant leurs capacités et en stimulant l’intérêt pour le codage. GitHub Copilot et d’autres outils similaires semblent jouer un rôle crucial dans cette nouvelle dynamique, attirant de nouveaux talents et facilitant l’apprentissage pour les novices tout en augmentant la productivité des développeurs expérimentés.