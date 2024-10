Nothing OS 3.0 : La bêta ouverte est là, découvrez les nouveautés avant tout le monde !

Nothing OS 3.0, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de Nothing, se rapproche à grands pas. Avant son lancement officiel en décembre, Nothing propose un programme de bêta ouverte permettant aux utilisateurs de tester les nouvelles fonctionnalités et d’avoir un aperçu d’Android 15.

Cette mise à jour apporte de nombreuses améliorations, notamment une nouvelle page de personnalisation de l’écran de verrouillage, des cadrans d’horloge améliorés et un espace de widgets étendu.

L’une des fonctionnalités phares est le « Smart Drawer », un tiroir d’applications intelligent qui catégorise automatiquement les applications pour une meilleure organisation. Il sera également possible d’épingler vos applications préférées en haut du tiroir d’applications pour un accès rapide.

Une interface utilisateur repensée

Le design des paramètres rapides a été revu, avec une expérience d’édition optimisée, un design amélioré de la bibliothèque de widgets et des visuels mis à jour dans les paramètres.

L’application Appareil photo bénéficie également d’améliorations, avec une vitesse de lancement plus rapide, un temps de traitement HDR réduit, des effets de portrait optimisés, des performances améliorées en basse lumière et un affichage du curseur de zoom amélioré.

Multitâche et productivité

La vue contextuelle est désormais déplaçable et redimensionnable, permettant un multitâche plus fluide et plus productif. Vous pouvez épingler la vue contextuelle sur le bord de l’écran pour un accès rapide aux informations sans quitter votre application actuelle.

Parmi les autres améliorations, citons la prise en charge de la fonction d’archivage automatique pour libérer de l’espace de stockage, le partage d’écran partiel pour un enregistrement d’écran plus efficace, un assistant de configuration mis à jour, des animations de retour prédictives pour les applications compatibles et une nouvelle animation d’empreinte digitale.

Disponibilité de la bêta ouverte de Nothing OS 3.0

Pour l’instant, seul le Phone (2a) est éligible à la bêta ouverte. Le Phone (2) sera éligible en novembre 2024, suivi du Phone (1), Phone (2a) Plus et CMF Phone (1) en décembre 2024. Tous les smartphones de la gamme Nothing recevront donc Nothing OS 3.0.

Nothing OS 3.0 s’annonce comme une mise à jour majeure, riche en fonctionnalités et améliorations. Le programme de bêta ouverte permet aux utilisateurs de tester le logiciel en avant-première et de contribuer à son amélioration. Les fonctionnalités d’IA, les améliorations de la caméra et les optimisations de l’interface utilisateur promettent une expérience utilisateur plus fluide et plus agréable.