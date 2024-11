One UI 7 Beta : Lancement imminent à la Samsung Developer Conference 2024 en Corée ?

L’équipe One UI de Samsung traverse actuellement une phase compliquée, avec le lancement de One UI 7 repoussé à janvier 2025. Toutefois, après la récente sortie de la version stable de One UI 6 pour les montres Galaxy, il semblerait que l’équipe se prépare à lancer la version bêta de One UI 7. Selon des informations basées sur un événement Samsung à venir, nous pourrions avoir une potentielle date de sortie pour cette bêta.

Samsung a en effet programmé la Samsung Developer Conference (SDC) 2024 en Corée pour le 21 novembre. Beaucoup pensent que ce sera également la date de lancement de la première bêta de One UI 7. Comme souvent, celle-ci pourrait être disponible en premier pour les Galaxy S24, suivis progressivement des appareils plus anciens.

Lors de la SDC mondiale du mois dernier, Samsung n’a pas révélé grand-chose sur One UI, si ce n’est que la version 7 représente un changement majeur par rapport à One UI 6 et qu’elle sera lancée en même temps que la série Galaxy S25.

Le site de la SDC 2024 n’a pas spécifiquement mentionné de présentation pour One UI, mais les prédictions indiquent que la bêta pourrait bien être lancée dans environ deux semaines. Google suit souvent une stratégie similaire en lançant des versions bêta d’Android après ses grandes conférences, et il est probable que Samsung adopte la même approche.

Principales fonctionnalités attendues dans One UI 7

Des vidéos de prise en main qui circulent sur les réseaux sociaux donnent déjà un aperçu des nouveautés attendues dans One UI 7. Voici quelques-unes des fonctionnalités qui pourraient être incluses :

Options de personnalisation avancées : One UI 7 pourrait proposer des widgets améliorés, plus d’options pour l’écran de verrouillage et une personnalisation renforcée des thèmes, offrant aux utilisateurs un meilleur contrôle sur l’apparence de leur interface. Intégration accrue de l’IA : Galaxy AI devrait jouer un rôle plus important, avec des suggestions intelligentes, des résumés de notifications et davantage d’actions automatiques basées sur les habitudes de l’utilisateur. Refonte des éléments de l’interface : Des améliorations esthétiques sont attendues avec des animations et des transitions plus fluides, rendant l’expérience utilisateur plus agréable et plus efficace. Renforcement de la confidentialité et de la sécurité : Samsung pourrait introduire de nouvelles options de confidentialité, telles que des autorisations plus détaillées et des fonctionnalités de prévention du suivi. Nouvelles intégrations pour Samsung Health et SmartThings : Samsung devrait approfondir l’intégration entre ces services pour offrir une expérience encore plus fluide, en particulier à mesure que les appareils connectés évoluent.

En attendant la SDC 2024, nous restons attentifs aux annonces officielles. Si la bêta de One UI 7 sort effectivement autour du 21 novembre, cela offrira aux utilisateurs de Galaxy une belle opportunité de découvrir les nouveautés en avant-première.

Quelles sont les fonctionnalités qui vous enthousiasment le plus dans One UI 7 ?