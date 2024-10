Andreas Neocleous exprime une préoccupation concernant une réunion organisée par Giorgio, impliquant plus de 100 participants, qui serait apparemment liée à la collaboration avec le projet XT pour définir des guides d’implémentation. Andreas précise qu’il entend parler de cette collaboration pour la première fois et souligne un manque de transparence dans ce processus. Il propose que cette question soit portée rapidement au Leadership Council afin d’assurer un meilleur alignement et une communication plus ouverte.

Depuis deux générations, le Lenovo Yoga 9i est le meilleur ordinateur portable, ou du moins il partage la couronne avec le Spectre x360 de HP. Le modèle 2024 bénéficie d’une refonte modeste et d’une nouvelle couleur bleu foncé, ainsi que de processeurs Intel Core Ultra.

Avec sa légendaire barre de son rotative et son écran OLED, c’est le meilleur lecteur audio/vidéo du jeu, et en plus, il possède l’un des meilleurs claviers que l’on puisse trouver sur un ordinateur portable grand public. En ce qui concerne le matériel, il n’y a rien à battre.

Il n’y a qu’un seul problème. Intel vient de dévoiler sa future gamme de puces Lunar Lake, alias Intel Core Ultra 200V, indiquant clairement que les ordinateurs portables Core Ultra de première génération n’étaient pas la solution. Si vous avez besoin d’un ordinateur portable tout de suite, il est facile de recommander le Yoga 9i (2024). Mais si vous êtes prêt à attendre, les modèles Lunar Lake pourraient être la meilleure solution.

Vendu à partir de 1 825 euros, ce Yoga 9i (2024) peut-il vous convenir ? Nous allons le savoir dans la suite de cet article.

Yoga 9i (2024) : design

Après avoir été l’un des designs les plus ternes du marché pendant des années, Lenovo a revu le Yoga 9i il y a 2 ans, ce qui en fait sans doute le plus beau portable du marché. Il était disponible dans une couleur or pâle, et c’était magnifique.

Le design de cette année est un peu plus discret. Ce qui était décrit de manière ludique comme « bling » dans le briefing d’il y a quelques années est toujours là, avec les bords brillants autour de la base, mais c’est une nouvelle couleur Cosmic Blue au lieu de l’or pâle. C’est joli, c’est sûr, mais j’ai l’impression que nous commençons à voir une abondance de PC bleu foncé sur le marché. Je pense que c’est parce qu’il permet de mettre de la couleur tout en restant subtil.

Le Lenovo Yoga 9i (2024) conserve le design en aluminium qui a fait sa renommée, avec un poids de moins de 1,36 kg, ce qui le rend ultra-portable. Cependant, Lenovo a apporté quelques modifications cette année : si la base conserve sa structure emblématique, le couvercle est désormais légèrement plus petit que la base, un choix inhabituel qui confère une esthétique unique.

Divers ports disponibles

En ce qui concerne les ports, vous disposez de trois USB Type-C, bien que seulement deux soient Thunderbolt 4 (les deux sur la gauche). Je ne suis pas fan d’avoir des ports identiques qui ont des capacités différentes, mais pour être juste, ce n’est pas l’époque de l’USB 2 et de l’USB 3. La grande majorité des gens ne verront aucune différence entre Thunderbolt 4 et USB 3.2.

Et si vous êtes du genre à voir une différence, vous le savez déjà parce que vous utilisez une station d’accueil Thunderbolt 4, un GPU externe, plusieurs moniteurs 4K ou autre chose qui tire parti de la bande passante de 40 Gb/s.

Yoga 9i (2024) : écran et clavier

Le Yoga 9i (2024) conserve un écran OLED 14 pouces avec une résolution au choix entre 2.8K à 120 Hz et 4K à 60 Hz. Avec sa couverture de 100 % sRGB et 97 % Adobe RGB, l’écran propose des couleurs vibrantes et une clarté d’image impressionnante. La luminosité atteint 382,5 nits, ce qui est satisfaisant pour un usage quotidien.

Côté audio, Lenovo conserve la fameuse barre de son rotative intégrée dans la charnière, équipée de haut-parleurs Bowers & Wilkins. Cette barre de son garantit une qualité sonore exceptionnelle, quelle que soit l’orientation de l’écran, avec des basses profondes et des aigus clairs.

Tout cela contribue à une magnifique expérience de diffusion en continu. Si vous regardez un film sur un ordinateur portable, c’est sur ce modèle qu’il faut le faire.

Le clavier, le must !

Et puis le clavier, qui est le meilleur de sa catégorie. Il est confortable et précis, et c’est vraiment le meilleur que vous trouverez sur un ordinateur portable grand public. Si vous tapez pour gagner votre vie comme je le fais, c’est un rêve. Il existe des ordinateurs portables dotés de meilleurs claviers, comme ceux des ThinkPad et des EliteBook de HP, mais il s’agit d’ordinateurs portables professionnels. Si vous voulez un clavier de qualité sur un ordinateur portable grand public, optez pour Lenovo.

Le pavé tactile est aussi grand que possible. Presque tout l’espace disponible est utilisé. C’est un excellent pavé tactile, mais j’aurais aimé qu’il soit haptique sur un produit phare de 2024. Il y en a tellement de bons, ils doivent être omniprésents.

Yoga 9i (2024) : performances et autonomie

J’ai examiné des dizaines d’ordinateurs portables et il arrive un moment dans le cycle de vie d’un processeur où j’ai l’impression qu’ils ont tous la même puce sous le capot. C’est ce qui se passe avec le Intel Core Ultra, également connu sous le nom de Meteor Lake. Il n’y a plus de surprises.

Il n’empêche que Meteor Lake a été en quelque sorte « osborné » par Intel. Il est difficile de croire que cette famille de puces a été annoncée il y a près d’un an, mais c’est pourtant le cas. Intel a commencé à parler de Lunar Lake si tôt que Meteor Lake a vite vieilli. L’entreprise doit rivaliser avec Qualcomm, je comprends. Mais il est difficile de prendre les produits Meteor Lake au sérieux.

Ne vous méprenez pas. Le Core Ultra 7 155H qui se trouve sous le capot du Yoga 9i (2024) est excellent. Mais pour la plupart des gens, à ce stade, je suggère soit un ordinateur portable Snapdragon X Elite, soit un modèle doté d’une puce Lunar Lake. Intel a agi très vite dans ce domaine.

En fin de compte, ce sont les performances qui vous intéressent. Il est excellent pour la productivité, comme le sont les ultrabooks depuis des années.

En outre, la batterie du Yoga 9i (2024) ne brille pas particulièrement. En mode performance maximale, l’autonomie varie entre 3 et 4 heures ; en mode équilibré, elle atteint environ 7 heures. Avec les paramètres d’alimentation équilibrés, l’autonomie de la batterie était presque exactement de 7 heures, et elle était étrangement constante. Les utilisateurs exigeant une autonomie maximale pourraient opter pour la version 2.8K de l’écran, réglée à 60 Hz, pour une meilleure gestion de la batterie.

Yoga 9i (2024) : verdict

Le Lenovo Yoga 9i (2024) est incontestablement l’un des meilleurs 2-en-1 du marché avec son écran OLED somptueux, sa barre de son rotative et son clavier d’exception. Cependant, deux facteurs pourraient influencer l’achat :

Intel Lunar Lake arrive bientôt, promettant des avancées significatives en efficacité énergétique et performance. Les puces Snapdragon X Elite offrent également une alternative intéressante, notamment avec le Yoga Slim 7x de Lenovo, bien qu’elles soient moins adaptées aux jeux occasionnels.

Devriez-vous acheter le Lenovo Yoga 9i (2024) ?

Vous devriez acheter le Yoga 9i si :

Vous avez besoin d’un laptop maintenant

Vous consommez beaucoup de vidéos ou de musique sur votre PC

Vous jouez à des jeux occasionnels

Vous devriez attendre ou considérer d’autres options si :

Vous pouvez opter pour les nouveaux PC dotés du Lunar Lake

L’autonomie est une priorité

Vous n’êtes pas intéressé par les jeux

En conclusion, le Yoga 9i (2024) reste une machine fantastique et polyvalente pour ceux qui souhaitent un 2-en-1 élégant et performant. Si vous avez besoin d’un ordinateur maintenant, il s’agit d’un choix solide.