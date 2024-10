HyperOS 2 : Xiaomi révolutionne l’expérience connectée avec son nouvel OS

Lors de son dernier événement de lancement, Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de produits, y compris la série Xiaomi 15 et les tablettes Pad 7.

Mais la véritable star de cette annonce est HyperOS 2, le nouveau système d’exploitation basé sur Android 15 qui ambitionne de créer une expérience connectée sans faille entre smartphones, téléviseurs, montres connectées, voitures et autres appareils domestiques.

HyperCore de Xiaomi est le moteur central d’HyperOS 2. Construit de zéro, il optimise la gestion des tâches, de la mémoire, et des entrées utilisateur pour garantir une fluidité optimale des appareils Xiaomi. Concrètement, cela signifie que les appareils sous HyperOS 2 seront plus rapides et consommeront moins d’énergie, rendant l’expérience utilisateur encore plus agréable.

HyperOS 2 apporte également une gestion graphique améliorée. Grâce à un calcul hétérogène, le système distribue les tâches graphiques entre plusieurs types de processeurs, offrant ainsi des visuels plus fluides, notamment pour les jeux vidéo et les vidéos haute définition.

Connexions renforcées et continuité entre appareils

Xiaomi a considérablement amélioré les connexions Wi-Fi, Bluetooth et 5G pour assurer une stabilité optimale, que ce soit lors d’appels, de jeux, ou de streaming. La nouvelle fonctionnalité HyperConnect permet une synchronisation sans interruption entre les appareils Xiaomi. Les transferts de fichiers sont désormais 33 % plus rapides, et les latences de signal ont été réduites de 54 %.

Intelligence artificielle pour simplifier le quotidien

HyperOS 2 est enrichi de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA, visant à rendre l’utilisation des appareils plus intuitive et interactive :

Fond d’écran dynamique qui s’adapte en fonction des habitudes de l’utilisateur.

Super XiaoAi, l’assistant personnel, peut automatiser des tâches quotidiennes, rechercher des fichiers sur tous les appareils connectés via une commande vocale, et même suggérer des rappels et organiser les rendez-vous.

AI Magic Painting permet des retouches créatives sur les photos, tandis que d’autres outils facilitent la productivité, comme la transcription vocale en temps réel ou les traductions automatiques pendant les appels vidéo.

Sécurité renforcée

Xiaomi met un point d’honneur à protéger les utilisateurs avec un système de sécurité renforcé par des puces intégrées. HyperOS 2 inclut une détection avancée des fraudes, capable d’identifier les appels suspects ou les vidéos altérées avant qu’elles ne deviennent une menace.

HyperOS 2 facilite la transition d’un appareil à un autre grâce à Wonderful Desktop 2.0, permettant de faire fonctionner des applications sur plusieurs écrans. Par exemple, une tâche débutée sur un smartphone peut être poursuivie sur un téléviseur ou un ordinateur sans besoin de réinstaller l’application.

HyperOS 2 est même compatible avec les appareils Apple, permettant aux iPhone, iPad, et MacBook de se connecter facilement aux produits Xiaomi via le service Internet Xiaomi. Avec cette compatibilité, les utilisateurs peuvent transférer des fichiers, accéder aux documents ou utiliser Mi Desktop sur un Mac sans difficulté.

Options de divertissement et streaming étendues

La nouvelle version 2.0 de Cross-Device Camera permet de diffuser en direct depuis deux appareils simultanément, une fonctionnalité idéale pour le sport, les cours en ligne ou le gaming. Pour les utilisateurs de téléviseurs, le mode Picture-in-Picture permet de regarder du contenu tout en utilisant d’autres applications.

Disponibilité de HyperOS 2

HyperOS 2 sera pré-installé sur les nouveaux appareils Xiaomi, et la marque prévoit de déployer la mise à jour pour les modèles plus anciens dès novembre 2024.

HyperOS 2 représente une avancée significative pour Xiaomi, intégrant une multitude de fonctionnalités intelligentes, de connexions fluides et d’améliorations graphiques, tout en garantissant une sécurité accrue. Ce système d’exploitation marque une étape majeure dans l’écosystème Xiaomi, visant à rendre la vie numérique plus connectée, productive et immersive.