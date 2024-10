Vidéo de déballage du OnePlus 13 : Snapdragon 8 Elite et refroidissement amélioré

Le très attendu OnePlus 13 sera officiellement lancé en Chine le 31 octobre, avec à son bord le Snapdragon 8 Elite. Avant sa sortie, une vidéo de déballage a révélé les éléments de design et les caractéristiques clés du smartphone. OnePlus a également partagé une vidéo officielle détaillant le design du OnePlus 13, soulignant les efforts réalisés pour optimiser les performances et la dissipation thermique.

Le OnePlus 13 est équipé de la seconde génération du système de refroidissement Tiangong, conçu pour gérer des charges de travail intensives. Ce système inclut une plaque de dissipation de chaleur VC de 9925 mm², une double couche de feuille de graphite 2K, et une technologie de gel thermoconducteur empilé.

Ces éléments permettent de réduire la température du SoC (System on Chip) jusqu’à 7 °C, grâce à une gestion précise de la température via l’IA et 14 capteurs dédiés. Cette technologie a été démontrée lors d’un test avec le jeu Genshin Impact, où le OnePlus 13 a maintenu une moyenne de plus de 60 fps lors d’une session de 30 minutes, prouvant sa capacité à maintenir des performances stables même pendant des tâches exigeantes.

Puissance et performances des OnePlus 13

Le Snapdragon 8 Elite offre des améliorations significatives en termes d’efficacité énergétique et de performances par rapport à son prédécesseur. Le SoC présente une meilleure gestion thermique, permettant des performances maximales soutenues plus longtemps, sans throttling.

De plus, le OnePlus 13 devrait être doté d’une batterie de 6000 mAh, prenant en charge la charge rapide filaire de 100W et la charge sans fil magnétique de 50W, garantissant des recharges rapides et une autonomie prolongée.

Le OnePlus 13 sera équipé d’un écran 2K LTPO de 6,82 pouces, supportant un taux de rafraîchissement de 120 Hz et offrant une luminosité de pointe élevée pour des visuels fluides et des couleurs vives. À l’arrière, il conserve un triple appareil photo avec un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3x. Grâce à sa collaboration avec Hasselblad, OnePlus apportera probablement des fonctionnalités et des améliorations avancées en matière d’imagerie, améliorant ainsi la qualité globale des photos.

Un sérieux concurrent sur le marché des smartphones haut de gamme

Avec son système de refroidissement avancé, son Snapdragon 8 Elite, et son design élégant, le OnePlus 13 se positionne comme un sérieux concurrent sur le marché des smartphones haut de gamme. Le lancement officiel le 31 octobre révélera plus de détails, notamment concernant la disponibilité mondiale et les fonctionnalités supplémentaires du téléphone.