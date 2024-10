Sam Altman dément les rumeurs sur le lancement de Orion en décembre

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a réagi vivement à un article de The Verge suggérant que le prochain modèle phare de l’entreprise, surnommé « Orion », serait lancé d’ici décembre.

Selon l’article publié le 25 octobre, le modèle Orion pourrait être dévoilé pour marquer le deuxième anniversaire de ChatGPT, lancé le 30 novembre 2022. L’article affirme également que ce modèle ne serait pas immédiatement disponible pour le grand public via ChatGPT, mais d’abord réservé aux partenaires stratégiques d’OpenAI pour leur permettre de développer des produits et fonctionnalités personnalisés.

Le rapport précise par ailleurs que les ingénieurs de Microsoft – partenaire majeur d’OpenAI – se préparent à accueillir Orion sur la plateforme Azure dès novembre. Dans leur article, The Verge mentionne qu’OpenAI et Microsoft ont refusé de commenter ces informations.

Réaction sur X de Sam Altman à propos de Orion

Sam Altman a rapidement pris la parole sur X pour démentir l’article au sujet de Orion. En réponse au tweet d’un journaliste de The Verge partageant l’article, il a simplement répliqué : « fake news out of control » (fausses nouvelles hors de contrôle). Un utilisateur a réagi en plaisantant : « Bruh tu viens de ruiner notre soirée », ce à quoi Altman a répondu : « dw plenty of great stuff coming your way, just offends me how media is willing to print random fantasy » (ne vous inquiétez pas, plein de bonnes choses arrivent, ça me choque juste que les médias soient prêts à imprimer des fantasmes aléatoires).

Bien qu’il ait passé un moment à interagir avec des fans sur X, Altman n’a pas directement abordé les détails spécifiques du rapport. Cependant, quelques jours auparavant, le 21 octobre, il avait tweeté à propos de l’anniversaire prochain de ChatGPT, demandant en plaisantant : « que devrions-nous offrir à ChatGPT pour son anniversaire ? ».

Ce que cela signifie pour OpenAI et le modèle Orion

Cette réaction forte d’Altman laisse entendre que OpenAI veut éviter les spéculations prématurées sur ses projets, notamment en ce qui concerne Orion. Altman semble tenir à entretenir un certain mystère autour des futurs développements, tout en rassurant ses utilisateurs que des nouveautés sont bien en préparation.

Malgré le démenti du PDG, les rumeurs sur Orion révèlent une forte attente du public vis-à-vis des avancées d’OpenAI. Que ce soit pour Orion ou d’autres innovations, il est clair que les yeux restent tournés vers la société pour des évolutions significatives dans l’intelligence artificielle.