OPPO Pad 3 Pro : La nouvelle tablette haut de gamme avec Snapdragon 8 Gen 3

OPPO a lancé sa nouvelle tablette haut de gamme, la OPPO Pad 3 Pro, en Chine, ajoutant un autre modèle premium à sa gamme. Cette tablette impressionne par ses spécifications de pointe et ses fonctionnalités, tout en offrant un prix compétitif.

La OPPO Pad 3 Pro est équipée d’un grand écran LCD de 12,1 pouces en 2K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un format d’image de 7:5, conçu pour offrir une expérience visuelle confortable, idéale pour la consommation de contenu et la productivité. Cet écran prend en charge Dolby Vision et HDR10+, assurant des couleurs vives et immersives, avec des noirs profonds et une luminosité maximale de 600 nits. En complément, six haut-parleurs intégrés compatibles Dolby Atmos procurent un son riche et immersif, avec des dialogues clairs et des basses puissantes.

Au cœur de la OPPO Pad 3 Pro, on trouve le processeur Snapdragon 8 Gen 3 Leading, accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage UFS 3.1 pouvant atteindre 1 To. Cette configuration garantit une performance fluide pour les tâches exigeantes, le multitâche et les jeux intensifs.

La tablette fonctionne sous ColorOS 14.1, basé sur Android 14, offrant une interface personnalisable et de nombreuses options de personnalisation (thèmes, icônes d’applications, gestes). OPPO a également confirmé que la tablette sera parmi les premières à recevoir la mise à jour vers ColorOS 15, basé sur Android 15.

Capacité multimédia de la OPPO Pad 3 Pro

En matière de photographie, la OPPO Pad 3 Pro dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels avec autofocus et flash LED, permettant de capturer des images de haute qualité dans divers environnements lumineux. La caméra frontale de 8 mégapixels est idéale pour les appels vidéo et le déverrouillage facial.

La tablette est équipée d’une imposante batterie de 9 510 mAh, compatible avec la charge rapide SuperVOOC 67W. Cette capacité permet une utilisation prolongée sans souci d’autonomie, que ce soit pour la productivité ou le divertissement.

La OPPO Pad 3 Pro est compatible avec le Smart Touch Keyboard et le stylet Pencil 2 Pro. Le stylet offre une sensibilité à la pression avec 10 000 niveaux, parfait pour les artistes et les professionnels. Le clavier Smart Touch propose une expérience de frappe confortable avec des touches de taille standard et une réponse précise.

Prix et disponibilité de la OPPO Pad 3 Pro

La OPPO Pad 3 Pro est disponible en Chine aux prix suivants :

8 Go + 256 Go : 3299 yuans (environ 430 euros)

12 Go + 256 Go : 3599 yuans (environ 466 euros)

16 Go + 512 Go : 3999 yuans (environ 520 euros)

16 Go + 1 To : 4499 yuans (environ 585 euros)

Les ventes débuteront le 30 octobre en Chine. Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée sur une éventuelle disponibilité internationale.

La OPPO Pad 3 Pro promet d’être une tablette puissante et polyvalente, avec un excellent rapport qualité-prix pour les utilisateurs cherchant un appareil performant pour la productivité et le divertissement.