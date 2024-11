OneNote : Copilot va révolutionner la prise de notes avec l’IA sur Android et iOS

Microsoft continue de renforcer l’intégration de Copilot dans ses applications de productivité, et OneNote ne fait pas exception. La société a annoncé plusieurs améliorations majeures qui seront prochainement déployées sur l’application mobile OneNote, avec pour objectif d’accroître l’efficacité des utilisateurs et de faciliter la gestion des notes grâce à l’automatisation.

Voici trois changements importants que les utilisateurs de l’application OneNote mobile avec Copilot pourront bientôt découvrir.

1. Transformer les enregistrements vocaux en notes

À partir de mars 2025, Copilot dans OneNote pour Android et iPhone sera capable de convertir des enregistrements vocaux en informations exploitables.

Même si les enregistrements sont fragmentés, peu clairs ou comportent des lacunes, Copilot pourra synthétiser le contenu audio pour générer des résumés structurés, facilitant ainsi la consultation ultérieure des notes. Microsoft promet également que cet outil pourra synthétiser des conversations, bien qu’il reste à voir à quel point Copilot sera efficace pour convertir ces enregistrements en notes exploitables.

2. Convertir des vidéos et images en notes

Cette fonctionnalité, initialement prévue pour les smartphones Android, permettra à Copilot d’utiliser son intelligence artificielle pour transformer des vidéos et images téléchargées sur OneNote en un ensemble de notes complètes.

Les utilisateurs n’auront plus besoin de retranscrire manuellement les vidéos ou de décrire les images, Copilot s’en chargera automatiquement. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs Android à partir de juin 2025, bien que Microsoft n’ait pas encore précisé si les utilisateurs d’iPhone pourront en bénéficier.

3. Transformer une page OneNote en résumé ou en questions-réponses

Copilot introduira également des outils pour convertir des pages OneNote en résumés concis ou en modules de Questions-Réponses. Ces fonctionnalités, prévues à la fois pour Android et iPhone, permettront de simplifier des pages plus longues en résumés fluides, offrant ainsi une vue d’ensemble rapide des informations pertinentes.

De plus, l’outil Questions-Réponses permettra aux utilisateurs d’obtenir des réponses en temps réel à leurs requêtes à partir du contenu de leurs notes, comme si leur page OneNote se transformait en un moteur de recherche thématique.

Ces fonctionnalités seront disponibles pour les utilisateurs d’iPhone en mars 2025, et pour les utilisateurs Android en juin 2025.

Ces nouvelles fonctionnalités de Copilot dans OneNote mobile visent à simplifier la gestion des notes en automatisant des tâches comme la conversion des enregistrements vocaux, des vidéos et des images en notes exploitables, et en offrant des résumés intelligents ou des réponses en temps réel. Ces outils permettront aux utilisateurs de gagner du temps et d’accéder plus facilement aux informations essentielles, renforçant ainsi l’efficacité de OneNote en tant qu’application de prise de notes.