L’IA de Microsoft Copilot arrive aussi dans OneNote

Vous pourrez examiner tout contenu généré par Copilot et soit l’accepter, soit demander à Copilot de régénérer la réponse, soit le mettre à la poubelle. Cela devrait empêcher l’intelligence artificielle de briser vos notes de manière inattendue. Cette approche est également analogue à la génération d’IA en cours de développement par Google pour Docs et Gmail .

Vous pourrez demander à Copilot de répondre à des questions telles que « Créer un plan pour la fête de fin d’études de ma fille » ou « Résumer des notes en puces sur une nouvelle page », et l’IA alimentée par le cloud essaiera de répondre à la demande. Microsoft affirme qu’elle sera capable de réorganiser votre carnet de notes , d’ajuster le formatage et de mettre en évidence les sections importantes .

Microsoft 365 Copilot arrive dans OneNote, de la même manière que les fonctions d’IA déjà en cours d’élaboration pour Word, PowerPoint et certaines autres applications de Microsoft. L’article de blog publié cette semaine explique : « Il travaille avec vous, intégré dans les autres applications Microsoft 365 que vous utilisez quotidiennement, pour vous aider à débloquer votre productivité, à libérer votre créativité et à améliorer vos compétences ».