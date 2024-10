Accueil » Boston Dynamics et Toyota s’allient pour créer des robots humanoïdes plus intelligents

Boston Dynamics et Toyota s'allient pour créer des robots humanoïdes plus intelligents

Deux leaders mondiaux de la robotique et de l’intelligence artificielle humanoïde (IA), Boston Dynamics et Toyota Research Institute (TRI), ont annoncé un nouveau partenariat.

Les deux entreprises vont s’associer pour intégrer les Large Behavior Models (LBM) de TRI aux travaux de Boston Dynamics sur son robot humanoïde Atlas.

Boston Dynamics a également attiré l’investissement de Hyundai, qui agit en tant que groupe d’essai pour les robots Atlas.

« L’industrie de la robotique n’a jamais connu de période aussi passionnante et nous nous réjouissons de travailler avec TRI pour accélérer le développement d’humanoïdes polyvalents », a déclaré Robert Playter, PDG de Boston Dynamics. « Ce partenariat est un exemple de collaboration entre deux entreprises dotées d’une solide base de recherche et de développement pour relever de nombreux défis complexes et construire des robots utiles qui résolvent des problèmes concrets ».

Cette nouvelle collaboration entre TRI et Boston Dynamics aidera l’entreprise de Boston à conserver son avance dans la course aux robots humanoïdes autonomes en faisant appel à des experts de la modélisation de l’IA, ce qui lui permettra de se concentrer sur la robotique. Il n’y a toutefois pas lieu de se reposer sur ses lauriers, car les développements sont fréquents.

Outre Boston Dynamics : la course aux robots humanoïdes autonomes

Au début de l’année, Nvidia a commencé à prendre des mesures dans le domaine des robots humanoïdes, en tirant parti de sa technologie d’IA avancée. La société de robotique Figure a annoncé la version 02 de ses robots humanoïdes en août de cette année. Le robot possède une dextérité accrue par rapport au modèle 01, une autonomie de 7,5 heures et a été intéressant dans une usine BMW pour effectuer des tâches d’assemblage.

Tesla, l’entreprise d’Elon Musk, développe également un robot humanoïde pour faciliter la fabrication. Optimus, le robot de Tesla, devrait être commercialisé en 2026 et est destiné à effectuer des tâches dangereuses et répétitives.

Les vétérans de l’industrie des robots humanoïdes, 1X, ont annoncé leur tout dernier robot, NEO, au début du mois de septembre. NEO est conçu pour fonctionner dans les environnements domestiques des consommateurs et est axé sur la sécurité.

L’industrie chinoise des robots humanoïdes a connu un véritable essor cette année, avec plus d’une vingtaine d’entreprises qui ont présenté des robots humanoïdes lors de la conférence mondiale sur les robots qui s’est tenue à Pékin en août.