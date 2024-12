Firefox : Un raccourci pour devenir le navigateur par défaut sur Windows

La guerre des navigateurs se poursuit, et Firefox cherche de nouvelles façons de gagner du terrain face à ses concurrents. La dernière initiative en date : un système d’installation plus rapide et plus efficace qui pourrait automatiquement définir Firefox comme navigateur par défaut sur Windows, sans obliger l’utilisateur à naviguer dans les paramètres du système.

Mozilla expérimente une fonctionnalité baptisée « set_default_browser » dans une campagne d’attribution. Cette nouveauté permettrait aux utilisateurs de configurer Firefox comme leur navigateur principal dès l’installation, en un seul clic.

Selon une note technique de Mozilla, un correctif expérimental a été introduit pour : « Ajouter une tâche au démarrage qui définit Firefox comme navigateur par défaut si un ID de campagne spécifique est présent lors de la première exécution. Cette fonctionnalité soutient une expérience où les utilisateurs peuvent choisir l’option “Télécharger en tant que navigateur par défaut” via la page marketing de l’installateur ».

En d’autres termes, en téléchargeant Firefox depuis une page dédiée, l’installation pourrait directement configurer le navigateur comme votre choix principal, épingler l’application à la barre des tâches et importer des données depuis votre précédent navigateur.

Une fois installé, Firefox ouvrirait automatiquement les paramètres de Windows pour finaliser cette configuration.

Pourquoi ce changement dans Firefox ?

Pour de nombreux utilisateurs, changer de navigateur par défaut est un processus fastidieux ou déroutant. Beaucoup se contentent du navigateur préinstallé, comme Microsoft Edge, faute de savoir comment procéder autrement.

En facilitant cette étape, Mozilla espère conquérir davantage d’utilisateurs, surtout dans un contexte où Microsoft utilise sa position dominante sur Windows pour promouvoir Edge. Mozilla a déjà critiqué ces pratiques par le passé, affirmant que les systèmes d’exploitation devraient respecter davantage les choix des utilisateurs.

Un porte-parole de Mozilla déclarait : « Il est possible de mieux respecter le choix des utilisateurs concernant le navigateur par défaut sur Windows. Les gens devraient pouvoir configurer facilement leurs préférences, et tous les systèmes d’exploitation devraient offrir un support officiel pour définir les statuts par défaut ».

Une stratégie audacieuse dans un marché compétitif

Cette expérimentation reflète les tensions croissantes entre les principaux navigateurs. Chrome, Edge, et Firefox rivalisent pour capturer l’attention des utilisateurs, chacun adoptant des stratégies parfois agressives. Microsoft, par exemple, a multiplié les incitations pour dissuader les utilisateurs de changer de navigateur sur Windows.

Pour Firefox, cette approche pourrait permettre de simplifier l’adoption de son navigateur tout en contournant les obstacles imposés par le système d’exploitation de Microsoft. Cependant, il reste à voir si cette initiative sera bien accueillie par les utilisateurs et les régulateurs, dans un environnement où la concurrence technologique est de plus en plus surveillée.

Face à la dominance de Chrome et à la montée en puissance de Edge, Firefox joue ici une carte importante. Cette simplification pourrait séduire ceux qui cherchent une alternative respectueuse de leur vie privée et alignée sur les valeurs open source de Mozilla.