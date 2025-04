Accueil » Firefox 137 : Groupes d’onglets, barre d’adresse intelligente et plus !

Firefox 137 : Groupes d’onglets, barre d’adresse intelligente et plus !

Mozilla a publié Firefox 137, apportant une série de nouvelles fonctionnalités et améliorations notables. Voici un aperçu des principales nouveautés.

Groupes d’onglets

Firefox 137 introduit la fonctionnalité de groupes d’onglets, permettant aux utilisateurs d’organiser leurs onglets en catégories distinctes. Pour créer un groupe, il suffit de faire glisser un onglet sur un autre ou de sélectionner plusieurs onglets, puis de choisir l’option « Ajouter les onglets au groupe » via un clic droit. Chaque groupe peut être nommé et coloré pour une identification facile. Les groupes sont toujours sauvegardés, et vous pouvez les fermer et les rouvrir ultérieurement selon vos besoins.

Rafraîchissement de la barre d’adresse

La barre d’adresse de Firefox a été repensée pour offrir une expérience de recherche plus intuitive. Parmi les améliorations :

Bouton de recherche unifié : Affiche l’icône du moteur de recherche actuel sur le côté gauche de la barre d’adresse, permettant de changer facilement de moteur.

Persistance des termes de recherche : Les termes saisis restent visibles dans la barre d’adresse après le chargement de la page, facilitant la modification de la recherche.

Boutons d’action secondaires : Fournissent un accès direct à des fonctionnalités courantes de Firefox, comme l’impression de la page.

Mode de recherche contextuelle : Détecte si une page web prend en charge la recherche, permettant d’effectuer des recherches directement depuis la page.

Options contextuelles du moteur de recherche : Firefox suggère d’ajouter certains moteurs de recherche en fonction de votre utilisation.

Mots-clés de recherche intuitifs : Utilisez des paramètres tels que @bookmarks pour rechercher uniquement dans les favoris.

Prise en charge de HEVC sur Linux

Les utilisateurs de Linux bénéficient désormais de la prise en charge du décodage vidéo HEVC (H.265) accéléré via VA-API, améliorant la performance et l’efficacité lors de la lecture de contenus HEVC.

Améliorations du lecteur PDF

Firefox 137 améliore son lecteur PDF intégré en identifiant automatiquement tous les liens dans les documents et en les transformant en hyperliens cliquables. De plus, il est désormais possible de signer des PDF directement dans le navigateur, avec la possibilité de sauvegarder vos signatures pour une utilisation future.

Utilisation de la barre d’adresse comme calculatrice

La barre d’adresse peut maintenant être utilisée pour effectuer des calculs arithmétiques simples. Il suffit de taper une expression mathématique pour voir le résultat s’afficher dans le menu déroulant de la barre d’adresse. En cliquant sur le résultat, celui-ci est copié dans le presse-papiers.

Outils pour les développeurs

Les développeurs apprécieront les mises à jour suivantes :

Panneau des polices : Affiche désormais des métadonnées, telles que la version de la police, le designer, le vendeur et la licence.

Panneau Réseau : Permet de remplacer les réponses des requêtes réseau par des fichiers locaux, facilitant le test des appels API.

Prise en charge de nouvelles fonctionnalités CSS et SVG : Ajout de la propriété hyphenate-limit-chars pour un contrôle accru de la césure automatique et support de l’élément de SVG 2.

Pour mettre à jour vers Firefox 137, accédez au menu principal de Firefox, sélectionnez « Aide », puis « À propos de Firefox ». Le navigateur vérifiera et appliquera automatiquement les mises à jour disponibles.