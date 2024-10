Honor Magic V3 et Honor 200 : L’IA à portée de doigt avec « Entourer pour chercher »

Initialement limitée aux smartphones Pixel de Google et Galaxy de Samsung, Honor annonce l’intégration de la fonctionnalité Entourer pour chercher sur son smartphone pliable Magic V3 et sa série Honor 200. Cette fonctionnalité, développée en collaboration avec Google, permet aux utilisateurs d’accéder aux capacités de recherche de Google directement depuis leur appareil.

« Que l’on ait besoin d’aide pour la traduction, pour ses devoirs ou que l’on souhaite simplement en savoir plus sur une image qui a attiré notre attention sur les réseaux sociaux, nos smartphones sont devenus notre principal outil de recherche d’informations. » a déclaré George Zhao, PDG de Honor.

« En tant que marque technologique centrée sur l’humain, Honor s’engage à mettre les avantages de l’IA à la portée de tous. Grâce à notre étroite collaboration avec Google et à l’introduction de Entourer pour chercher dans deux de nos gammes de smartphones parmi les plus populaires, les utilisateurs accèdent à un monde d’informations du bout des doigts, en toute simplicité ».

Entourer pour chercher simplifie la recherche d’informations sur votre smartphone. Encerclez, surlignez ou appuyez sur n’importe quelle partie de l’écran pour sélectionner du texte, des images ou des vidéos et obtenir des informations complémentaires sans changer d’application.

Honor : un écosystème axé sur l’IA

Honor souligne l’importance de l’IA dans l’évolution des modes de vie et réaffirme son engagement envers le développement de l’IA à travers la recherche et la collaboration. Plus tôt cette année, l’entreprise a introduit son architecture d’IA à quatre couches pour encourager l’adoption de l’IA, combinant l’IA embarquée et les capacités du cloud pour une sécurité accrue via Honor Personal Cloud Compute.

Lancé lors de l’IFA 2024, le Honor Magic V3, développé en collaboration avec Google, intègre des fonctionnalités d’IA avancées telles que AI Eraser, Face to Face Translation et HONOR Notes. Il inclut également les technologies AI Defocus Eye Protection et AI Deepfake Detection pour répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité.

Disponibilité

La fonctionnalité Entourer pour chercher est disponible dès aujourd’hui sur le Magic V3 et sera déployée sur la série Honor 200 ultérieurement.