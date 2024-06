Honor 200 et 200 Pro : Découverte des nouveaux smartphones de Honor

En juillet 2023, Honor, le géant chinois des smartphones, a lancé sa série Honor 90, avec deux modèles : le Honor 90 et le Honor 90 Pro. Ces appareils étaient destinés aux utilisateurs recherchant des smartphones abordables offrant un excellent rapport qualité-prix. Avançons jusqu’en juin 2024, et Honor a confirmé le lancement de la série Honor 200, succédant ainsi à la série 90.

La nouvelle série comprend deux smartphones : le Honor 200 et le Honor 200 Pro, le modèle « Pro » étant le plus coûteux et le plus riche en fonctionnalités.

Le Honor 200 Pro, comme son nom l’indique, est positionné au-dessus du modèle de base Honor 200 et dispose d’un meilleur ensemble de matériel. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2700 x 1224 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une luminosité maximale de 4000 nits. Cet écran supporte des fonctionnalités avancées telles que la gradation adaptative, la gradation PWM, une version mise à jour du Natural Tone et une émission réduite de lumière bleue.

Le Honor 200 Pro est alimenté par le chipset Snapdragon 8 s Gen 3, offrant des performances comparables aux Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Gen 3. Il est disponible en une seule variante avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. La batterie de 5 200 mAh va offrir un support à la charge filaire de 100 W et une charge rapide sans fil de 66 W avec les normes de charge rapide propriétaires de la société.

Le Honor 200 Pro est équipé d’un appareil photo principal de 50 mégapixels à ƒ/1,9, qui comprend un capteur Super Dynamic H9000 pour équilibrer les ombres et les lumières. Cet objectif prend également en charge la technologie 4-en-1 pixel binning avec une taille de pixel de 2,4 μm. En outre, vous bénéficiez d’un téléobjectif de 50 mégapixels à ƒ/2,4, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels à ƒ/2,2 et d’une caméra frontale de 50 mégapixels.

Honor 200: Abordable et riche en fonctionnalités

Bien que positionné en dessous de son homologue « Pro » en termes de prix, le Honor 200 est un smartphone riche en fonctionnalités. L’écran AMOLED de 6,7 pouces du Honor 200 est presque identique à celui de son frère plus cher, avec une résolution et un taux de rafraîchissement similaires (120 Hz).

Le Honor 200 est équipé du chipset Snapdragon 7 Gen 3 de Qualcomm, qui, bien que puissant, n’atteint pas les performances des puces de la série Snapdragon 8. En termes de caméra, le Honor 200 dispose d’une combinaison 50 mégapixels + 50 mégapixels + 12 mégapixels pour les caméras arrière, avec le capteur principal utilisant un capteur différent (Sony IMX906) et supportant l’OIS. Les autres caméras sont identiques à celles du Honor 200 Pro.

Le Honor 200 est également doté d’une batterie de 5 200 mAh avec une charge rapide filaire de 100 W, mais il ne supporte pas la charge sans fil. Contrairement à la seule variante 512 Go offerte par le 200 Pro, les modèles Honor 200 sont disponibles en trois configurations de RAM/stockage : 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go, et 12 Go/512 Go.

Collaboration avec Studio Harcourt

Honor accorde une grande importance aux capacités d’imagerie de la série Honor 200, comme en témoigne leur partenariat avec le Studio Harcourt basé à Paris. Ce partenariat a permis à Honor de co-développer le Honor AI Portrait Engine, permettant à ces appareils de capturer des images de qualité « studio ».

Dans la galerie ci-dessus, vous pouvez voir quelques-unes des photos prises par le 200 Pro en collaboration avec Studio Harcourt. « Alors qu’un portrait de qualité studio était jusqu’à présent hors de portée pour beaucoup, la série Honor 200 établit un nouveau standard dans la photographie de portrait sur smartphone, mettant un studio professionnel dans votre poche », a déclaré Tony Ran, président de Honor Europe.

Les Honor 200 et Honor 200 Pro sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, et seront en vente en Europe à partir du 26 juin. Les prix commencent à 799 euros pour le Honor 200 Pro et 599 euros pour le Honor 200.