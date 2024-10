Intel Core Ultra 200S : Performances accrues et consommation réduite pour les PC de bureau

Intel lance sa nouvelle série de processeurs Core Ultra 200S (nom de code Arrow Lake-S), conçue pour offrir des gains de performance significatifs en matière de CPU, de graphiques et d’IA, tout en réduisant la consommation d’énergie. Il s’agit du premier processeur de bureau avec un NPU intégré pour les charges de travail d’IA.

La nouvelle série de processeurs, précédemment connue sous son nom de code Intel Arrow Lake, a été entièrement repensée pour se concentrer sur l’efficacité et les performances par watt et présente la même architecture de puce multimodule que les processeurs pour ordinateurs portables Intel Meteor Lake. Les nouveaux processeurs constituent un changement majeur pour la gamme de processeurs de bureau d’Intel, avec une nouvelle architecture de cœur performante et efficace.

Ces nouvelles puces offrent des performances multithread jusqu’à 15 % supérieures à celles des puces Raptor Lake Refresh de 14e génération, tout en égalant les performances d’une puce Raptor Lake-R avec une consommation d’énergie 2x moindre.

En plus de la nouvelle architecture P-core et E-Core, les nouveaux processeurs de la série Core Ultra 200 seront dotés de l’architecture graphique Intel Xe-LPG, la même architecture qui alimente les cartes graphiques Arc Alchemist d’Intel.

Les processeurs Core Ultra 200S intègrent les dernières technologies de GPU et de NPU d’Intel, mais l’accent est mis sur les performances CPU, les joueurs sur PC étant plus susceptibles d’investir dans un GPU dédié. Bien que ces puces disposent d’un NPU Intel AI Boost et de graphiques intégrés basés sur l’architecture Intel Arc, les versions mobiles (Lunar Lake) offrent des GPU et des NPU plus performants.

Des caractéristiques techniques adaptées aux ordinateurs de bureau

Les processeurs Core Ultra 200S se distinguent des puces mobiles Lunar Lake par plusieurs caractéristiques :

Nombre de cœurs : Les puces Lunar Lake sont toutes des modèles 8 cœurs, tandis que les puces Arrow Lake-S vont de 14 cœurs (6P + 8E) à 24 cœurs (8P + 16E).

: Les puces Lunar Lake sont toutes des modèles 8 cœurs, tandis que les puces Arrow Lake-S vont de 14 cœurs (6P + 8E) à 24 cœurs (8P + 16E). Consommation d’énergie : Les puces Arrow Lake-S ont une consommation d’énergie de base de 125 watts, contre 37 watts maximum pour les puces Lunar Lake.

: Les puces Arrow Lake-S ont une consommation d’énergie de base de 125 watts, contre 37 watts maximum pour les puces Lunar Lake. Mémoire : Les puces Arrow Lake-S prennent en charge jusqu’à 192 Go de mémoire DDR5-6400 remplaçable par l’utilisateur, contre 32 Go de mémoire LPDDR5x-8533 non remplaçable pour les puces Lunar Lake.

Hyperthreading : une fonctionnalité absente

Comme les puces Lunar Lake, les processeurs Core Ultra 200S ne prennent pas en charge l’Hyperthreading. Le nombre de threads est donc égal au nombre de cœurs.

Les premiers modèles de la série Core Ultra 200S

Voici un aperçu des cinq premiers processeurs Core Ultra 200S :

Processeur Cœurs/Threads P + E Cœurs Cache Fréquence Turbo maximale (P/E) GPU NPU Base/Max Turbo Power Intel Core Ultra 9,285 K 24 8 + 16 36 MB L3/40 MB L2 5.7 GHz / 4.6 GHz Intel Graphics (4 Xe cores) 13 TOPS 125W / 250W Intel Core Ultra 7 265K 20 8 + 12 30 MB L3 / 36 MB L2 5.5 GHz / 4.6 GHz Intel Graphics (4 Xe cores) 13 TOPS 125W / 250W Intel Core Ultra 7 265KF 20 8 + 12 30 MB L3 / 36 MB L2 5.5 GHz / 4.6 GHz N/A 13 TOPS 125W / 250W Intel Core Ultra 5 245K 14 6 + 8 24 MB L3 / 26 MB L2 5.2 GHz / 4.6 GHz Intel Graphics (4 Xe cores) 13 TOPS 125W / 159W Intel Core Ultra 5 245KF 6 + 8 6 + 8 24 MB L3 / 26 MB L2 5.5 GHz / 4.6 GHz N/A 13 TOPS 125W / 159W

Avec la série Core Ultra 200S, Intel propose une nouvelle génération de processeurs de bureau performants et économes en énergie, qui répondront aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Un nouveau chipset signifie un nouveau socket pour la carte mère

Même si les nouveaux processeurs Intel Core Ultra 200S suscitent beaucoup d’enthousiasme, ceux qui espèrent passer d’un système de génération précédente vont également rencontrer quelques difficultés.

Les nouveaux processeurs de la série Core Ultra 200S nécessiteront le nouveau chipset Intel 800 Series sur les cartes mères à socket LGA 1851, qui sont mises en vente ce mois-ci par les principaux fabricants comme NZXT, MSI, Asus, etc.

Si vous possédez un système Intel de 12e, 13e ou 14e génération, vous devrez acheter une nouvelle carte mère ainsi que le nouveau processeur. Et comme la nouvelle conception de la puce nécessitera un montage différent du refroidisseur de processeur, votre processeur existant aura besoin d’un nouveau matériel de montage pour garantir qu’il refroidit efficacement la puce.

Cependant, ce que vous obtenez avec le nouveau chipset, c’est une plus grande capacité de mémoire maximale (192 Go, avec prise en charge des modules RAM DDR5 de 48 Go, prise en charge intégrée du Wi-Fi 6E et du Thunderbolt 4 (avec prise en charge du Wi-Fi 7 et du Thunderbolt 5 en tant que composants complémentaires discrets) et un overclocking amélioré avec un pas de 16,67 MHz pour un réglage plus précis et des performances stables.

Avec la série Intel Core Ultra 200S et le lancement récent d’Intel Lunar Lake, Intel a l’occasion de mettre un terme à une partie de son hémorragie financière qui a dominé l’actualité ces derniers mois, en lui donnant une base stable pour tenter de retrouver sa position antérieure de leader du secteur. Reste à savoir s’il y parviendra, mais si la série Intel Core Ultra 200S tient ses promesses, Intel sera sur la bonne voie.