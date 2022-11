Xiaomi présente un concept qui fixe un objectif Leica de taille normale sur un smartphone

L’idée de se débarrasser d’un reflex numérique ou d’un appareil photo sans miroir au profit de son smartphone est un rêve pour beaucoup. La société chinoise Xiaomi a franchi une étape supplémentaire avec le 12S Ultra Concept, qui associe des objectifs amovibles et le smartphone le plus impressionnant de la société à ce jour.

En effet, le nouveau concept de Xiaomi permet de fixer un objectif d’appareil photo Leica de taille normale à l’arrière d’une version prototype de son 12S Ultra. La version du smartphone publiée plus tôt cette année est déjà remarquable pour avoir un capteur de caméra de type 1 pouce à l’arrière, qui est beaucoup plus grand que ceux généralement utilisés dans les smartphones et plus conforme à ce que vous pourriez trouver dans un appareil photo compact autonome. Le nouveau concept de Xiaomi lui donne à la fois un capteur secondaire de 1 pouce, ainsi qu’un objectif de taille normale pour correspondre.

Dans son teaser, Xiaomi montre comment le concept est conçu pour fonctionner avec les objectifs de la série M de Leica. Le géant chinois de la technologie a déjà collaboré avec Leica pour co-développer le système d’appareil photo utilisé dans le 12S Ultra, ce qui, selon GSMArena, a inclus une collaboration sur la conception de son optique. Mais, il affirme que le passage à un objectif de taille normale transforme le smartphone en un « outil de création de photos professionnelles » offrant des avantages tels que la « profondeur de champ authentique » plutôt que les fonctions logicielles de flou d’arrière-plan que l’on trouve dans la plupart des smartphones.

La partie caméra est renforcée pour supporter une monture d’objectif qui peut désormais être fixée mécaniquement au cadre. La surface est protégée par un verre saphir pour éviter l’usure et les rayures par une utilisation quotidienne. Elle est adaptée aux objectifs de la série M de Leica, qui sont bien connus pour leur boîtier compact, a indiqué la société. Ces objectifs peuvent être installés de la même manière que sur un appareil photo à monture M, par une simple rotation et clic.

C’est un concept intéressant. Les appareils photo des smartphones ont fait d’énormes progrès ces dernières années en adoptant la photographie computationnelle pour surmonter leur capteur et leur objectif relativement modestes. Cela soulève la question des résultats que vous pourriez obtenir en combinant les capacités de photographie IA d’un smartphone phare avec le matériel d’un appareil photo sans miroir autonome.

Un simple concept à ce jour

Le concept de Xiaomi s’inscrit dans la lignée d’accessoires tels que le MotoMod de Hasselblad pour le Moto Z. Pour beaucoup, cela ressemble beaucoup à la progression naturelle des smartphones à mesure que la taille des capteurs augmente et que les limites de la photographie moderne sur smartphone sont atteintes.

Xiaomi affirme que son concept s’appuierait sur sa solution AI Image Solution pour traiter les photos et offrirait la possibilité de prendre des photos en RAW 10 bits. L’objectif amovible s’intégrerait à son application Appareil photo.

Malheureusement, Xiaomi n’a pas de plans immédiats pour vendre réellement l’appareil, rapporte Android Authority. Comme c’est souvent le cas avec ces appareils conceptuels, il est très peu probable que nous voyions ce smartphone arriver sur le marché. Cela dit, étant donné les partenariats croissants entre les constructeurs Android et les sociétés de caméras, cela pourrait être un domaine de développement croissant dans les années à venir.