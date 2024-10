Garmin Lily 2 Active : l’élégance et le sport au féminin

Garmin enrichit sa gamme Lily avec une nouvelle montre connectée conçue pour les femmes actives : la Lily 2 Active. Reprenant l’élégance et la discrétion de la Garmin Lily 2, ce nouveau modèle intègre un GPS et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être.

La Lily 2 Active est la plus petite montre connectée Garmin à proposer un GPS intégré. Logée dans un boîtier métallique avec deux boutons latéraux, elle affiche une autonomie allant jusqu’à 9 jours en mode smartwatch et 9 heures en mode GPS.

Comme les précédents modèles Lily, la Lily 2 Active est dotée d’un écran tactile lumineux dissimulé sous une lentille à motifs. L’écran s’active d’une simple pression ou en tournant le poignet, offrant une transition fluide entre élégance et fonctionnalité.

Suivi des activités sportives et du bien-être

Le GPS intégré permet de suivre les activités de plein air telles que la marche, la course à pied, le vélo et bien plus encore, sans avoir besoin de votre smartphone. La montre intègre également le moniteur de bien-être Body Battery de Garmin, qui vous aide à gérer votre niveau d’énergie tout au long de la journée.

La Lily 2 Active propose un suivi du sommeil avec un système de notation pour améliorer la qualité de votre repos. Elle suit également vos pas, les calories brûlées et vos séances d’exercice.

Contrairement à la Lily 2, la Lily 2 Active intègre des applications sportives pour le tennis, le pickleball, le vélo en salle et le golf. Des entraînements à l’écran pour la musculation, le HIIT, le yoga et d’autres disciplines sont également accessibles directement depuis la montre.

Des fonctionnalités connectées pour un quotidien simplifié

La Lily 2 Active prend en charge Garmin Coach, Garmin Pay et l’application Garmin Connect pour smartphone. Avec ses nouvelles fonctionnalités et son design élégant, la Lily 2 Active pourrait bien se hisser parmi les meilleures montres connectées Garmin.

Prix et disponibilité

La Garmin Lily 2 Active est disponible dès maintenant sur le site Web de Garmin au prix de 349,99 euros. Elle est proposée en trois coloris : Or lunaire, Argent et Vert jaspe.