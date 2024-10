Gmail : Vos e-mails prennent vie avec les nouvelles cartes de résumé interactives

Google améliore les cartes de résumé de Gmail, une fonctionnalité d’IA qui extrait les informations essentielles de vos e-mails concernant les voyages, les réservations et les livraisons de colis. Ces cartes, qui s’affichent en haut des e-mails pertinents, bénéficient d’une nouvelle interface utilisateur, de boutons d’action et d’une section dédiée dans votre boîte de réception.

Ces modifications ont pour but de permettre aux utilisateurs de gérer plus facilement le flux constant d’informations qui arrivent dans leurs boîtes de réception.

Désormais, ces cartes seront plus utiles et plus contextuelles, explique Maria Fernandez Guajardo, directrice produit senior pour Gmail. Par exemple, lorsque vous attendez un colis, la carte pourra indiquer la date de livraison prévue, et une fois le colis livré, elle affichera un lien vers la politique de retour du vendeur.

Les nouvelles cartes de résumé seront disponibles pour les e-mails relatifs aux achats, aux réservations d’événements, aux factures et aux réservations de voyages. Elles intégreront des boutons d’action contextuels pour suivre les colis, ajouter des événements au calendrier, partager des invitations, obtenir des itinéraires, ajouter des rappels de paiement de factures, etc.

Google a également optimisé l’organisation des informations provenant de plusieurs e-mails liés et la mise à jour en temps réel des données.

Une nouvelle section « À venir » regroupera les cartes de résumé de tous vos e-mails, vous évitant ainsi d’avoir à ouvrir chaque message individuellement. Initialement dédiée aux achats, cette section sera progressivement étendue aux voyages, aux factures et aux événements.

Cette mise à jour ne repose pas sur une nouvelle initiative d’IA ni sur l’utilisation de Gemini ou des données personnelles des utilisateurs. Il s’agit simplement d’une amélioration de la capacité de Gmail à analyser les e-mails et à en extraire les informations utiles.

Déploiement progressif sur Android et iOS

Les cartes de résumé mises à jour pour les achats sont déjà disponibles dans les e-mails individuels de Gmail pour Android et iOS. Les cartes de résumé pour les événements, les factures et les voyages seront déployées dans les prochains mois, en même temps que la nouvelle section « Bientôt ». Les cartes de résumé mises à jour seront également intégrées à la recherche Gmail ultérieurement.

En tant que personne qui utilise beaucoup les e-mails pour ses communications personnelles et professionnelles, je trouve ces mises à jour très prometteuses. La possibilité d’accéder rapidement à des informations cruciales sans avoir à parcourir plusieurs e-mails est une amélioration bienvenue. Je suis particulièrement intéressé par la section « À venir », car elle semble être un moyen pratique de rester au courant des livraisons et des événements à venir. Je pense que ces changements feront de Gmail un outil encore plus précieux pour gérer mes tâches quotidiennes et rester organisé.

Avec ces améliorations, Google simplifie l’accès aux informations essentielles et offre une expérience utilisateur plus intuitive et productive dans Gmail.