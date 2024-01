CES 2024 : Garmin lance Lily 2 et Lily 2 Classic, des smartwatches élégantes pour femmes

Au CES 2024, Garmin a annoncé deux nouvelles smartwatches hybrides destinées aux femmes — la Garmin Lily 2 et la Lily 2 Classic — ainsi qu’un nouveau cardiofréquencemètre conçu pour s’accrocher aux soutiens-gorge de sport.

Près de trois ans après que la Garmin Lily originale a apporté un style élégant à une gamme de montres Garmin encombrantes, la Garmin Lily 2 conserve pour l’essentiel la même formule. Elle dispose d’une autonomie de 5 jours, d’un écran tactile monochrome, de scores Batterie du corps, d’un suivi de la santé des femmes, d’un suivi de la fréquence cardiaque, des calories et des minutes d’intensité.

Tout comme la Garmin Lily, la série Lily 2 présente des motifs distincts gravés dans le verre de la lentille qui ajoutent une toile de fond élégante à vos données de santé. Chaque option de couleur possède son propre motif, des feuilles aux vagues.

La Garmin Lily 2 est proposée à partir de 279,99 euros, dans les finitions Cream Gold et Metallic Lilac, avec des bracelets en silicone. En passant à la Lily 2 Classic, vous obtiendrez un bracelet en nylon ou en cuir italien à partir de 349,99 euros, ainsi que le paiement sans contact NFC, dont la Lily 2 standard est dépourvue. La Lily 2 Classic est disponible en Cream Gold, Silver, et Dark Bronze.

Toutes les montres Lily 2 sont dotées d’un boîtier métallique de 35 mm, proche du boîtier original de 34,5 mm de la Lily. Nous ne disposons pas encore d’autres dimensions, mais on peut supposer que l’épaisseur (10 mm) et le poids (24 g) seront proches de ceux de la Lily originale. La Lily 2 sera donc nettement plus confortable à porter que la plupart des meilleures montres Garmin.

En revanche, sa petite taille ne lui permet pas d’intégrer des fonctions telles que le GPS ; vous devrez donc garder votre téléphone à portée de main pour suivre vos entraînements en plein air.

Garmin destine plutôt la Lily 2 aux séances d’entraînement en intérieur : sa principale amélioration est l’ajout d’un suivi des activités de danse. Vous pouvez choisir des styles de danse spécifiques tels que Zumba, Afrobeat, Bollywood, EDM ou hip-hop avant de commencer votre activité.

Garmin a également ajouté des scores de sommeil au Garmin Lily 2 ; ce n’est pas aussi bien que le widget Coach sommeil de la Garmin Venu 3, mais vous saurez au moins si vous êtes bien reposé pour la routine HIIT de la journée.

Un moniteur de fréquence cardiaque pour les femmes

Quant au nouveau Garmin HRM-Fit, il a été spécialement « créé pour les femmes » avec un design à clip destiné à se fixer sur les « soutiens-gorge de sport à soutien moyen et élevé » comme ceux d’Adidas, Athleta, NOBULL ou Under Armour.

Il transmet en temps réel les données relatives à votre fréquence cardiaque à votre smartwatch, à votre compteur de vélo ou à votre équipement de sport. Il enregistre également les pas, les calories brûlées et les minutes d’intensité, comme la Garmin Lily 2, tout en ajoutant des données sur la forme de course pour les montres Garmin compatibles.

Mieux encore, il dure jusqu’à un an par charge, selon Garmin. Ce chiffre sera moins élevé si vous l’utilisez de manière active, mais il s’agit tout de même d’un excellent atout.

Le principal avantage du Garmin HRM-Fit est sans doute son confort. Au lieu d’une ceinture thoracique complète et serrée qui contraint tout votre corps pendant les séances d’entraînement, le HRM-Fit sera perché au bas de votre soutien-gorge de sport, n’exerçant aucune pression supplémentaire. Le seul défi sera probablement de ne pas oublier de le détacher avant que votre soutien-gorge ne soit lavé.

Le Garmin HRM-Fit, qui coûte 159,99 euros, est disponible dès maintenant et semble être l’un des meilleurs bracelets cardiofréquencemètres de l’année.

Une mise à jour de Garmin Connect

Enfin, Garmin propose une troisième mise à jour à tous ses utilisateurs : une application Garmin Connect rafraîchie. La nouvelle application Connect sera plus clairement organisée.

Au lieu d’afficher des informations sur tous les écrans, l’application sera divisée en sections spécifiques personnalisables. La section “Activité” d’aujourd’hui se concentre sur les séances d’entraînement enregistrées et à venir, et la section “Focus” se concentre sur les mesures de santé et de forme physique telles que la batterie corporelle, le score de sommeil et l’état de l’entraînement. La section “Aperçu” se concentre sur les statistiques (par exemple, VO2 max, statut VRC, etc.), et il y aura des sections séparées pour les plans d’entraînement Garmin Coach, les défis sociaux et tous les événements à venir tels que les courses ou les compétitions.

Une version bêta de l’application sera disponible dès aujourd’hui pour certains utilisateurs de Garmin. Le lancement officiel est prévu pour la fin de l’année.