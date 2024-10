ThinkPhone 25 : La robustesse et la sécurité au rendez-vous pour les professionnels

Comme attendu, le ThinkPhone 25, deuxième génération du smartphone orienté business de Motorola, a été officiellement dévoilé cette semaine, sans grande annonce. Ce nouvel appareil, conçu pour répondre aux besoins des professionnels, sera probablement commercialisé auprès du grand public en 2025, à un prix encore inconnu.

Contrairement à l’écran P-OLED de 6,6 pouces du premier ThinkPhone, le ThinkPhone 25 arbore un écran P-OLED plus compact de 6,36 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution « Super HD » de 2670 x 1220 pixels.

Si la taille de l’écran est réduite, la qualité d’affichage est améliorée : la densité de pixels atteint 460 ppp et la luminosité maximale grimpe à 3000 nits, contre 1200 nits pour son prédécesseur.

La réduction de la taille de l’écran s’accompagne d’une diminution de la capacité de la batterie. Le ThinkPhone 25 embarque une batterie de 4 310 mAh, offrant une autonomie annoncée de 34 heures en utilisation normale, contre 36 heures pour le modèle précédent équipé d’une batterie de 5 000 mAh.

Le processeur MediaTek Dimensity 7300, qui équipe déjà des smartphones milieu de gamme comme le Motorola Edge 50 Neo et le CMF Phone 1, ne représente pas une avancée majeure par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 du premier ThinkPhone.

Robustesse et sécurité : les atouts majeurs du ThinkPhone 25

Fidèle à sa réputation, le ThinkPhone 25 conserve les certifications MIL-STD-810H et IP68 de son prédécesseur, garantissant une résistance à toute épreuve face à l’eau, la poussière, les conditions météorologiques extrêmes, les chutes et les chocs.

L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass 7i, tandis que le dos en « fibre aramide » est « plus résistant que l’acier » selon Motorola. Avec un poids de seulement 171 grammes et une épaisseur de 8,1 mm, le ThinkPhone 25 allie robustesse et élégance.

Les amateurs de sécurité mobile apprécieront la technologie ThinkShield de Lenovo intégrée au ThinkPhone 25, ainsi que la garantie de mises à jour de sécurité pendant 5 ans. Motorola promet également cinq mises à jour du système d’exploitation Android, une première pour la marque.

Une meilleure caméra

Le ThinkPhone 25 améliore la caméra de son prédécesseur en remplaçant le capteur de profondeur de 2 mégapixels par un téléobjectif de 10 mégapixels. Il est accompagné d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un objectif ultra grand angle de 13 mégapixels.

Le ThinkPhone 25 embarque 8 Go de RAM, 256 Go de stockage interne, une charge filaire de 68 W, une charge sans fil de 15 W et des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Prix et disponibilité du ThinkPhone 25

Le ThinkPhone 25 de Motorola sera disponible à partir du mois de novembre 2024 au prix de 479 euros incluant une coque de protection, un chargeur de 68W, un film de protection et des écouteurs filaires. Une version avec uniquement la coque de protection sera également commercialisée.

Le ThinkPhone 25 inclut des services spécialement pensés pour répondre aux besoins des entreprises. Ce modèle bénéficie de la 3e année de garantie ainsi que du programme de CO2 Offset, permettant aux entreprises de compenser l’empreinte carbone générée par l’utilisation du téléphone. De plus, le ThinkPhone25 est livré avec un Clean OS, garantissant une interface sans distraction pour une utilisation professionnelle optimale. Les entreprises bénéficient également d’un an de gratuité pour Moto Software Control et Moto Device Manager (MDM), offrant des solutions de gestion et de sécurité avancées pour un contrôle total des appareils déployés.