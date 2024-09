Huawei Mate 70 : La riposte face aux sanctions américaines avec une puce 5 nm ?

L’année dernière, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ont été les premiers smartphones à être équipés d’un processeur d’application (AP) fabriqué à l’aide du nœud de processus 3 nm. Aucun autre smartphone, à l’exception de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max, ne sera doté d’un AP 3 nm avant que le Snapdragon 8 Gen 4 (qui pourrait être rebaptisé Snapdragon Elite) ne soit utilisé dans un nouveau téléphone Xiaomi qui sortira le mois prochain.

Huawei propose actuellement deux smartphones phares utilisant des processeurs 7 nm de deux générations précédentes : le Mate 60 (2023) et la gamme Pura 70 (2024).

Le fait que Huawei ait été capable de produire sa propre puce 5G pour la série Mate 60 l’année dernière a été considéré comme un exploit. En effet, les règles d’exportation américaines depuis 2020 visaient à empêcher le fabricant d’obtenir des puces fabriquées par des fonderies utilisant la technologie américaine. Cela a forcé Huawei à utiliser les SoC Qualcomm Snapdragon pour les gammes Mate 50 et P 50 et 60, qui ont été modifiés pour ne pas fonctionner avec les réseaux 5G.

Lorsque Huawei a surpris le monde de la téléphonie mobile avec le Kirin 9000s 5G, une puce 5G développée en interne, alimentant la gamme Mate 60, les critiques ont prédit que ce serait le summum de la technologie pour Huawei. Les fonderies chinoises n’ont pas accès aux machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) qui gravent les motifs des circuits sur les tranches de silicium. Par conséquent, même la plus grande fonderie du pays, SMIC, était limitée à l’utilisation de son nœud 7 nm pour le nouveau chipset Kirin.

Il n’y a qu’une seule entreprise qui fabrique des machines de lithographie ultraviolette extrême, et c’est la société néerlandaise ASML. Le gouvernement néerlandais, en coordination avec les États-Unis, a interdit à ASML d’expédier des unités EUV en Chine. Mais cela n’a pas empêché les spéculations sur le processeur que Huawei utilisera avec la prochaine série phare Mate 70. Plus tôt cette année, et même pendant l’été, il était question que Huawei ait accès à un AP 5 nm pour la dernière de ses deux séries phares de 2024.

Un nouveau rapport indique que la gamme Mate 70 bénéficie du soutien total du gouvernement chinois. Ce rapport ajoute que SMIC est même prête à renoncer à certains profits pour produire une puce améliorée pour la gamme Mate 70, ce qui laisse présager l’utilisation d’un silicium Kirin 5 nm pour la série, ce qui rapprocherait Huawei un peu plus du nœud de processus 3 nm de seconde génération utilisé par TSMC pour construire le Snapdragon 8 Gen 4.

Quelle sera la réaction des États-Unis si le Mate 70 est équipé d’un AP 5G 5 nm ?

Digital Chat Station, qui a l’une des meilleures réputations parmi les leakers de Weibo, a publié sur le réseau social chinois que « l’efficacité énergétique du nouveau processeur est grandement améliorée ». Cela suggère l’utilisation d’un SoC 5 nm pour la gamme Mate 70.

Huawei et SMIC prennent un risque ici. Si un chipset 5 nm est annoncé pour la gamme Mate 70, les législateurs américains élaboreront de nouvelles restrictions contre les deux entreprises. Bien que le risque de baisse des profits que SMIC encourt en utilisant le DUV pour produire un chipset 5 nm pour Huawei en vaille probablement la peine, la question est de savoir si SMIC et Huawei peuvent résister à une série de sanctions radicales que les législateurs américains pourraient leur infliger.