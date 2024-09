iPhone 16 Pro : Des problèmes d’écran tactile gâchent le lancement

Plusieurs utilisateurs d’iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max ont signalé des problèmes de réactivité de l’écran sur leurs nouveaux appareils. Certains ont exprimé leur déception, soulignant que les performances n’étaient pas à la hauteur des attentes, en particulier pour un appareil dont le prix s’élève à 1 229 euros. La gamme de smartphones a été lancée vendredi (20 septembre), à la grande colère des consommateurs.

Un utilisateur a déclaré sur X qu’il avait des problèmes d’écran tactile avec le clavier. Un autre utilisateur a ajouté que l’écran s’était bloqué lorsqu’il avait essayé de mettre à jour iOS 18 beta. Certains utilisateurs se sont plaints que l’écran ignorait les pressions, les glissements et les défilements.

Sur YouTube, des exemples similaires ont été montrés, où l’écran semblait figé, avec des pépins et des « zones mortes », où certaines parties du smartphone ne réagissaient plus au toucher.

Un utilisateur connu de l’iPhone 16 Pro sur Reddit a déclaré que d’autres appareils présentaient le même problème d’écran lorsqu’il s’est rendu dans un magasin Apple pour tester plusieurs produits. Il poursuit : « À ce stade, je pense toujours qu’il s’agit d’un problème logiciel, car le même bug ne peut pas être déclenché sur l’écran de verrouillage. S’il s’agit d’un défaut matériel, il devrait se produire globalement dans le téléphone ».

Cela signifie que Apple n’aura probablement pas besoin de rappeler les smartphones défectueux ou de fournir des unités de remplacement. Au lieu de cela, une simple mise à jour logicielle pourrait suffire à résoudre le problème et à satisfaire les utilisateurs d’iPhone 16 Pro et d’iPhone 16 Pro Max qui rencontrent des difficultés.

Pourquoi l’écran de l’iPhone 16 Pro présente-t-il des problèmes d’écran tactile ?

Le problème peut être dû à l’algorithme de rejet des contacts d’iOS, qui est conçu pour empêcher les contacts involontaires de déclencher des actions. Si l’algorithme est trop sensible, le smartphone risque d’ignorer les contacts intentionnels. Un contact accidentel avec certaines parties de l’écran peut amener l’appareil à rejeter tous les nouveaux contacts pendant une courte période.

Certains utilisateurs ont signalé que leurs touchers étaient ignorés lorsque leurs doigts se trouvaient à proximité de la nouvelle commande de l’appareil photo sur le côté droit de l’écran.

Une autre cause possible est l’amincissement des bords de l’iPhone 16 Pro par rapport à l’iPhone 15 Pro. En effet, la réduction de la taille des bords de l’écran peut entraîner une diminution de la protection contre les contacts accidentels, ce qui amène l’appareil à les interpréter comme des erreurs et à les rejeter.