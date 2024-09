Accueil » State of Play septembre 2024 : Comment regarder et à quoi s’attendre ?

Après un mois mouvementé marqué par le succès d’Astro Bot et le lancement de la PS5 Pro, Sony conclut septembre en beauté avec un nouveau State of Play très attendu, à quelques jours du Tokyo Game Show 2024.

Plus de 20 jeux PS5 et PlayStation VR2 seront à l’honneur, de quoi ravir les fans de PlayStation. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cet événement.

Le salon se déroule deux jours seulement avant la mise en ligne des précommandes pour la PS5 Pro. La présentation initiale de Sony sur la PS5 Pro était un peu décevante, nous espérons donc avoir un meilleur aperçu des jeux qui seront améliorés par la nouvelle console.

Comment suivre le State of Play de septembre 2024 ?

Le prochain State of Play débutera le 24 septembre à 23 h 59, heure de Paris. Sony annonce une durée de plus de 30 minutes, alors préparez-vous à une bonne dose d’annonces et de trailers !

Comme d’habitude, Sony diffusera l’événement en direct en anglais et en japonais sur ses chaînes officielles PlayStation YouTube et Twitch.

À quoi s’attendre lors de ce State of Play ?

La description officielle du State of Play du 24 septembre mentionne des « découvrir des annonces sur 20 titres PS5 et PS VR2, venant de studios du monde entier ».

Du côté des jeux Sony, on peut s’attendre à des annonces concernant le remake d’Until Dawn, Lego Horizon Adventures et Death Stranding 2 : On The Beach. Lego Horizon Adventures, dont la sortie est prévue cette année, mais sans date précise, pourrait bien être l’une des stars de l’événement. Côté rumeurs, une récente classification ESRB pour Horizon Zero Dawn Remastered laisse présager une possible apparition du jeu lors du State of Play. En fait, il existe toute une série d’informations sur les jeux à succès et les studios de renom sur lesquels nous aimerions en savoir plus, mais nous devrons simplement attendre et voir.

Bien sûr, il y aura également des surprises inattendues de la part de développeurs tiers pour la PS5 et le PS VR2. Ce State of Play s’annonce donc riche en émotions !

Après cette présentation, nous aurons une idée plus claire de ce qui nous attend sur les plateformes PlayStation pour l’automne 2024 et le début de l’année 2025.