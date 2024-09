YouTube Hype : le coup de pouce aux petites chaînes pour percer l’algorithme

Pour son événement Made On YouTube 2024, YouTube lance Hype, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux fans de jouer un rôle actif dans la croissance de leurs créateurs préférés. Concrètement, les utilisateurs peuvent « hyper » les vidéos de créateurs ayant moins de 500 000 abonnés, ce qui améliore la position de la vidéo dans un nouveau classement hebdomadaire des 100 vidéos les plus « hypées ».

Chaque utilisateur dispose de trois « Hypes » par semaine, mais YouTube envisage de permettre l’achat de Hypes supplémentaires, créant ainsi une potentielle nouvelle source de revenus pour les créateurs (et pour YouTube). On ne sait pas encore si les abonnés YouTube Premium bénéficieront de plus de Hypes.

YouTube a précisé que le fait d’hyper une vidéo n’affectera pas les recommandations ou les résultats de recherche des utilisateurs.

Une visibilité accrue pour les petits créateurs de YouTube

Le géant du Web présente YouTube Hype comme un moyen pour les créateurs de trouver un public sans avoir à faire de publicité directe pour leur chaîne. Lorsque les spectateurs « hypent » les vidéos d’un créateur, ils accumulent des points qui sont pris en compte dans un classement hebdomadaire spécifique à leur pays. Cette exposition dans le classement permettra ensuite de présenter leur contenu à un public plus large, ce qui est une victoire pour eux. Sans parler de l’argent qu’ils recevraient si chaque Hype était payant.

Bien que cela semble injuste pour les créateurs qui ont moins de fans, YouTube a pris cela en compte. La plateforme a intégré un « bonus pour les petits créateurs », un multiplicateur de points pour les chaînes ayant moins d’abonnés, afin qu’ils soient sur un pied d’égalité avec les plus grands créateurs.

Un lien direct entre créateurs et fans

Au-delà du classement, YouTube Hype est un canal de communication direct entre les spectateurs et les créateurs, mettant en évidence le contenu qui trouve le plus d’écho auprès du public. Les vidéos qui atteignent le statut de « top-Hyped » reçoivent un badge spécial, signalant leur popularité auprès des fans.

Le concept de YouTube Hype est né de l’observation que les fans passionnés veulent être plus que de simples spectateurs passifs ; ils veulent participer activement au parcours de leurs créateurs préférés. Des enquêtes réalisées par YouTube ont montré que les fans veulent être plus que de simples spectateurs. Les fans de YouTube veulent participer au parcours d’un YouTuber, et Hype leur permet de le faire.

Un concept en évolution constante

Avant de choisir Hype, YouTube a exploré de nombreuses idées. L’une d’entre elles consistait à permettre aux spectateurs de contribuer directement au Hype d’une vidéo dans les 24 premières heures ou de sponsoriser des segments spécifiques. Les retours d’expérience ont aidé l’entreprise à opter pour une approche plus simple, avec une fenêtre de 7 jours et le classement Hype. Les premiers tests bêta ont donné lieu à 5 millions de Hypes sur plus de 50 000 chaînes uniques en seulement quatre semaines. Il est intéressant de noter que la tranche d’âge des 18-24 ans est la plus active en matière de Hype.

YouTube Hype est actuellement limité au Brésil, à Taïwan et à la Turquie, mais YouTube prévoit de le déployer dans d’autres régions à l’avenir.

Pour commencer, Hype est essentiellement un service propre à YouTube, mais il ne faut pas s’étonner de le voir s’étendre à l’ensemble de la plateforme. YouTube est une plateforme gigantesque, pratiquement débordante, et il est plus difficile que jamais de percer en tant que nouveau créateur. Il est essentiel pour YouTube de veiller à ce que les nouveaux utilisateurs puissent se développer et réussir s’il veut être le prochain YouTuber.