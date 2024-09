ColorOS 15 sera annoncé à l’ODC 2024 le 17 octobre

Le système d’exploitation ColorOS de OPPO est l’une des meilleures surcouches Android du marché, offrant de nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation. La société travaille sur ColorOS 15 depuis un certain temps maintenant, et nous avons enfin une date de sortie.

OPPO a annoncé la tenue de sa conférence annuelle des développeurs, la ODC 2024, le 17 octobre prochain à Hangzhou, en Chine. L’événement sera l’occasion de présenter ColorOS 15, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de la marque, basée sur Android 15.

Sous le thème « L’IA, un pas de plus », OPPO promet de dévoiler de nouvelles technologies d’intelligence artificielle ainsi qu’un nouvel écosystème intelligent. L’objectif est clair : « Faire en sorte que l’IA ne soit pas seulement une avancée technologique, mais aussi un pas de plus vers chacun », déclare la société.

ColorOS 15 : une expérience utilisateur enrichie par l’IA

OPPO partagera sa vision stratégique et ses réalisations technologiques à l’ère des smartphones IA, en mettant l’accent sur la nouvelle expérience offerte par ColorOS 15, les nouvelles technologies d’IA et un nouvel écosystème intelligent.

La marque chinoise réaffirme son engagement à démocratiser l’IA sur les smartphones, en poursuivant ses efforts d’innovation et d’exploration des technologies de pointe. « Nous sommes impatients de travailler avec les développeurs et les partenaires pour être les témoins de la nouvelle ère des smartphones IA, en faisant de l’IA non seulement une avancée technologique, mais aussi un pas de plus vers chacun », a ajouté la société.

Des fonctionnalités innovantes à prévoir

Selon les rumeurs, ColorOS 15 devrait apporter des améliorations significatives à l’expérience utilisateur, notamment :

Fonds d’écran à profondeur de champ pour un effet visuel plus immersif

Déverrouillage de l’écran de verrouillage avec un effet dynamique amélioré

Centre de contrôle repensé avec prise en charge du flou gaussien en temps réel

Nuage fluide centré pour afficher plus d’informations et une meilleure logique d’interaction tactile

Améliorations des animations détaillées et de l’interface utilisateur

Rendez-vous le 17 octobre

L’ODC 2024 promet d’être un événement riche en annonces pour les fans d’OPPO et les passionnés de technologie. Restez connectés pour découvrir toutes les nouveautés de ColorOS 15 et les avancées d’OPPO dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les fabricants de smartphones chinois lancent souvent de nouvelles versions logicielles sur leur marché national avant de les lancer ensuite à l’échelle mondiale. En fait, ColorOS 14 a été lancé pour la première fois en Chine en novembre 2023 avant d’être lancé à l’échelle mondiale en janvier 2024. On peut donc supposer que ColorOS 15 suivra un modèle similaire.