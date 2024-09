Révolutionnez votre travail avec Slack AI : gain de productivité de 47% !

Même si je ne cesse de me répéter dans des articles sur le BlogNT, c’est toujours vrai : l’intelligence artificielle a touché à peu près tous les domaines de la technologie que vous pouvez imaginer. L’IA arrive maintenant dans votre espace de travail Slack pour vous aider dans vos tâches quotidiennes pour tous vos projets. En effet, Slack AI a intégré des agents d’IA et de nouveaux workflows pour améliorer la productivité de 47 %.

La société mère, Salesforce, a annoncé une série d’innovations pour Slack afin de donner à la plateforme de messagerie instantanée sur le lieu de travail un coup de pouce en matière d’IA. Des agents dotés d’IA peuvent désormais travailler aux côtés d’employés humains, l’analyse des données étant intégrée aux fonctionnalités d’une nouvelle interface utilisateur.

Ces assistants IA sont liés à des partenaires de Slack comme Adobe, Anthropic, Cohere, Perplexity et d’autres, afin de faciliter le travail avec des services tiers. Il existe également un nouveau type de canal qui relie les enregistrements du CRM Salesforce aux conversations basées sur les canaux dans Slack, offrant aux équipes un espace pour collaborer sur les comptes clients ou les tâches de groupe.

Salesforce affirme que les équipes améliorent leur productivité de 47 % en ancrant leur travail dans le système d’exploitation de Slack alimenté par des agents.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Slack AI ?

Les fonctionnalités d’IA sont également en place dans les domaines de la recherche et de l’automatisation, y compris de nouvelles fonctionnalités telles que les notes huddle (les appels in-app de Slack au sein des canaux), l’automatisation simplifiée, les modèles Slack et la recherche améliorée. Les transcriptions automatisées, les notes de réunion et les actions à entreprendre seront générées à partir des huddles, tandis que la recherche tirera désormais des données de fichiers plutôt que de simples conversations.

L’AI Workflow Builder peut être utilisé par le biais de prompts tels que « envoyer un message de bienvenue aux coéquipiers qui rejoignent un canal », où Slack AI générera automatiquement un workflow sans autre intervention de la part de l’utilisateur. Un autre exemple est l’étape « résumer le canal », où les utilisateurs peuvent créer un workflow qui publie des résumés récurrents des canaux de leur lieu de travail.

Enfin, les modèles de Slack proposent une gamme de canaux, de canevas, de listes et de workflows automatisés prêts à l’emploi, axés sur la rationalisation des flux de travail. Ils peuvent également être modifiés et affinés pour répondre aux besoins individuels du lieu de travail.

Selon Salesforce, les employés de bureau déclarent consacrer 41 % de leur journée à des tâches qu’ils considèrent comme étant de faible valeur, tandis que près de la moitié d’entre eux ne sont pas en mesure de trouver les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail. Les fonctions de Slack AI visent à réduire le temps consacré à ces tâches, soit par l’automatisation, soit en les confiant à des agents dotés d’IA.

Des inquiétudes

Il semble que bon nombre de ces processus d’IA reposent sur la lecture par Slack d’un grand nombre de messages et de fichiers, ce qui pourrait inquiéter certains utilisateurs. L’entreprise a déjà été confrontée à des réactions négatives pour avoir utilisé des données clients afin d’alimenter des fonctions d’apprentissage automatique, bien que Slack ait affirmé que ses modèles ne mémorisaient ni ne reproduisaient les données des clients.

Les inconvénients sont que Slack AI est disponible en tant que module complémentaire payant pour les plans Enterprise et uniquement en anglais, bien que d’autres plans et d’autres langues seront bientôt disponibles. Si vous souhaitez profiter davantage de Slack en attendant, jetez un coup d’œil à ces suggestions de statuts Slack.