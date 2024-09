Google Play Integrity : Vers la fin du sideloading sur Android ?

Le sideloading reste l’argument le plus important contre le passage à iOS, et ce pour toutes les raisons valables, comme la mise à jour rapide des applications vers les dernières versions ou l’installation d’une application inédite pour satisfaire sa curiosité. Malheureusement, il semble que Google bloque le sideloading sur Android après la dernière mise à jour de l’API Google Play Integrity. Ironie du sort, Apple a dû intégrer le sideloading en Europe !

Pour ceux qui ne connaissent pas Google Play Integrity, il s’agit d’une API qui permet aux développeurs de savoir, via des requêtes de serveur, si l’application et le système d’exploitation utilisés par les utilisateurs sont tous deux authentiques. Cette API est utilisée pour lutter contre les applications modifiées et empêcher les utilisateurs de les utiliser, car elles pourraient être malveillantes.

Selon Mishaal Rahman via Android Authority, les développeurs peuvent appeler l’API à tout moment et recevoir un « verdict d’intégrité ». Ce verdict peut empêcher les utilisateurs de se servir de l’application. La récente mise à jour de Google Play Integrity peut déterminer si une application a été téléchargée par sideloading au lieu d’être téléchargée à partir du Play Store. Elle redirige alors les utilisateurs vers l’application originale sur le Play Store.

Lorsque vous chargez une application par sideloading avec Google Play Integrity, le lancement de l’application affiche un écran « Obtenir cette application de Play ». Vous verrez également un bouton Obtenir l’application qui vous conduira à la page d’accueil de l’application sur le Google Play Store. En appuyant sur Installer à partir de Play, l’application installée est supprimée et réinstallée à partir du Play Store.

Cette mesure peut protéger les utilisateurs généraux contre les applications potentiellement malveillantes et modifiées. Mais c’est un cauchemar pour les utilisateurs expérimentés d’Android, en particulier pour ceux qui rootent leurs appareils. Nombreux sont ceux qui ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant à l’ouverture d’Android qui se meurt à cause de ces fonctionnalités, certains suggérant que de telles mesures sont antitrust.

Le sideloading remis en question sur Android ?

La mise en œuvre de la dernière vérification de l’intégrité de Play dépend des développeurs d’applications, mais si l’on considère que des applications et des jeux sont déjà à bord, on peut supposer que les amateurs d’Android sont prêts pour un long voyage. En fait, des applications telles que ChatGPT empêchent déjà les gens d’utiliser leurs applications en sideloading.

Que pensez-vous du fait que Google bloque le sideloading à l’aide de Google Play Integrity ?