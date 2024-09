Adobe Firefly : L’IA générative transforme la création vidéo

Adobe a récemment dévoilé un aperçu de son nouveau Firefly doté de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA générative pour la vidéo, dont une fonctionnalité permettant de créer des clips vidéo à partir d’images fixes. Ces outils font partie du modèle vidéo Firefly, toujours en développement, que l’entreprise avait déjà présenté en avril dernier. Ce modèle promet de révolutionner l’édition vidéo et audio au sein des applications Adobe Creative Cloud.

Jusqu’à présent, Adobe Firefly (accessible via Photoshop, Lightroom, Illustrator ou l’application web) dispose de fonctions de remplissage et de suppression génératifs. Il peut également créer des images à partir de zéro à l’aide de prompts textuels. Le modèle vidéo Firefly est censé fonctionner de la même manière. Vous pouvez générer des vidéos à partir de textes ou d’images, ou l’utiliser pour combler des lacunes dans Adobe Premiere Pro.

Le nouvel outil vidéo d’Adobe, Firefly, se distingue par sa capacité à générer des clips vidéo à partir de simples descriptions textuelles. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des séquences en décrivant la scène souhaitée et en ajustant les résultats grâce à divers « contrôles caméra » simulant les angles, les mouvements et la distance de prise de vue. Par exemple, un utilisateur pourrait entrer une description comme « coucher de soleil sur une plage avec des vagues » et obtenir une séquence vidéo correspondant à cette description.

Une autre fonctionnalité clé démontrée par Adobe est la conversion d’images fixes en vidéos. Cela permettrait de générer des clips vidéo à partir d’images de référence spécifiques, une innovation particulièrement utile pour ajouter des plans supplémentaires ou combler les lacunes dans les calendriers de production.

Qualité vidéo et intégration avec d’autres outils

D’après les aperçus dévoilés, la qualité des vidéos générées semble être analogue à celle du modèle Sora d’OpenAI, que Adobe envisage d’intégrer dans son logiciel Premiere Pro. Toutefois, la durée des clips reste limitée, puisque ces vidéos ne peuvent pour l’instant excéder 5 secondes, comme l’a expliqué Alexandru Costin, vice-président de l’IA générative chez Adobe.

Un atout non négligeable du modèle Firefly est sa promesse d’être « sûr pour une utilisation commerciale ». Contrairement à d’autres IA génératives qui peuvent soulever des inquiétudes en matière de droit d’auteur, Firefly a été entraîné uniquement à partir de contenus sous licence ouverte, de domaine public ou issus de la banque d’images Adobe Stock, garantissant ainsi des vidéos libres de droits.

L’avenir des fonctionnalités vidéo d’Adobe

Adobe a également présenté une fonctionnalité complémentaire baptisée « Remplissage génératif », prévue pour Premiere Pro. Cette option permet d’étendre la durée d’une séquence vidéo existante, rappelant l’outil « Remplissage génératif » déjà disponible dans Photoshop pour étendre les arrière-plans des images. Cette nouveauté, attendue pour la fin de l’année, pourrait se révéler utile pour prolonger des séquences sans avoir à filmer de nouvelles prises.

Les fonctionnalités « texte-en-vidéo » et « image-en-vidéo » seront d’abord disponibles en version bêta via une application autonome Firefly, avant d’être intégrées aux applications Creative Cloud, Experience Cloud, et Adobe Express.

Un tournant pour la création vidéo

Les nouvelles capacités de l’IA générative d’Adobe, notamment celles offertes par le modèle Firefly, marquent un tournant dans l’édition vidéo. Elles permettront aux créateurs de gagner en flexibilité, qu’il s’agisse de générer des vidéos à partir d’images ou de descriptions textuelles, ou encore de prolonger facilement des séquences existantes.

Bien que certaines limitations, comme la durée maximale des vidéos, subsistent pour le moment, ces outils pourraient transformer radicalement la manière dont les professionnels abordent la production vidéo.