Apple organisera un événement en octobre pour rafraîchir ses iPad et Mac

Aujourd’hui, Apple va lever le voile sur l’iPhone 16 ce soir, et cet événement pourrait bien marquer l’un des lancements les plus fragmentés de l’histoire de l’iPhone, en raison des différentes fonctionnalités disponibles selon les régions. Si vous espériez en savoir plus sur de nouveaux Mac ou iPad, il semblerait que vous devrez patienter jusqu’au mois prochain.

Selon Mark Gurman, source réputée de Bloomberg, la keynote de ce soir sera largement centrée sur l’écosystème Apple, souvent surnommé le « jardin clos » de la marque. Un des points forts sera sans aucun doute Apple Intelligence, une nouveauté qui pourrait bien être l’unique raison pour laquelle vous envisageriez l’achat de l’iPhone 16.

L’accent sur l’écosystème et Apple Intelligence

Gurman anticipe que ce focus sur l’écosystème d’Apple va occuper une grande partie de l’événement, au point de repousser l’annonce d’autres produits à une keynote en octobre. Ce report coïnciderait avec la sortie publique de Apple Intelligence, un assistant intelligent qui s’intègre profondément dans l’univers Apple. Toutefois, il semble que cet assistant ne soit pas aussi impressionnant que prévu, surtout si on le compare à Gemini, l’intelligence artificielle développée par Google, qui semble prendre une longueur d’avance.

L’objectif de cette présentation prolongée sur Apple Intelligence serait de convaincre les consommateurs de l’adopter, malgré des critiques initiales qui jugent ses fonctionnalités limitées.

Un deuxième événement en octobre ?

Le mois d’octobre pourrait être le moment où Apple dévoilera enfin d’autres produits tant attendus. Il s’agirait notamment d’un nouveau MacBook Pro, d’un iMac, et potentiellement du Mac mini M4. Ce dernier serait décrit comme l’évolution la plus significative de cette gamme en une décennie. Contrairement aux tendances de design minimaliste qui sacrifieraient la performance, le Mac mini M4 offrirait un bon équilibre entre fonctionnalité et design.

En plus de ces annonces, Apple pourrait en profiter pour parler de visionOS 2, une mise à jour majeure pour le casque Apple Vision Pro. Bien que le casque de réalité mixte soit encore en pleine phase de développement, Apple reste déterminée à réaliser son ambition de créer des lunettes de réalité augmentée. L’entreprise pourrait même envisager un produit concurrent aux lunettes intelligentes de Meta, co-développées avec Ray-Ban, qui ont connu un succès inattendu.

Les ambitions d’Apple en robotique ?

Au-delà des annonces liées aux produits traditionnels, un domaine qui attire l’attention est celui de la robotique. Apple envisagerait de développer des robots iPad dotés d’intelligence artificielle et aurait des ambitions à long terme pour des automates humanoïdes. Bien qu’aucune annonce concrète ne soit attendue dans l’immédiat, l’idée d’Apple de pénétrer ce marché fait déjà couler beaucoup d’encre.

En conclusion, l’événement de ce soir devrait se concentrer sur l’iPhone 16 et l’écosystème Apple, laissant les autres annonces majeures pour un second temps en octobre. Que ce soit pour l’évolution de l’Apple Vision Pro, l’arrivée de nouveaux Mac ou les premières initiatives robotiques d’Apple, la fin d’année s’annonce riche en innovations.