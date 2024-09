À la veille de l’événement « It’s Glowtime » d’Apple, le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a partagé une mise à jour qui change ce à quoi nous devons nous attendre.

Dans un tweet posté sur son compte X, Gurman a déclaré : « Je ne m’attends pas à ce qu’Apple annonce une Apple Watch Ultra 3 demain. En revanche, la Watch Ultra 2 devrait rester au catalogue et — enfin — bénéficier d’une option de couleur noire. Il ne serait pas surprenant non plus de voir un retard pour la nouvelle Watch SE ».

Apple Watch Series 10 et une nouvelle fonctionnalité santé

Selon les rumeurs, Apple s’apprêterait à dévoiler deux modèles de la très attendue Apple Watch Series 10, avec des boîtiers de 44 mm et 49 mm.

Parmi les nouveautés phares, une fonctionnalité dédiée à la détection de l’apnée du sommeil. Cette grave maladie provoque des interruptions de la respiration pendant la nuit, forçant le cerveau à réveiller la personne affectée afin de reprendre une respiration normale. Cela conduit à des nuits agitées, et dans les cas les plus sévères, une personne peut se réveiller plus de 30 fois par nuit.

Pas d’Apple Watch Ultra 3, mais une version noire pour la Watch Ultra 2

En ce qui concerne la Apple Watch Ultra 3, les rumeurs initiales tablaient sur son lancement imminent, mais Gurman a précisé que l’Apple Watch Ultra 2 resterait sur le marché avec une nouvelle option de couleur noire. L’Apple Watch Ultra 2, lancée l’année dernière, présente peu de différences avec son modèle précédent, si ce n’est une légère augmentation de la capacité de la batterie (+4,1 %) et le processeur S9 plus puissant.

La Watch SE 3 pourrait être retardée

Apple devait également introduire la troisième version de sa montre la plus abordable, la Apple Watch SE 3. Toutefois, Mark Gurman a indiqué qu’il ne serait pas étonné de voir un retard dans le lancement de la Watch SE 3.

L’actuelle Apple Watch SE 2, bien qu’assez complète, ne dispose pas des fonctionnalités avancées telles que l’ECG ou l’oxymètre, en raison de litiges liés à des brevets.

Nouveaux iPhone et AirPods attendus

L’événement Glowtime, qui débutera à 19 heures, heure de Paris, devrait également marquer l’introduction des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. En plus des nouveaux modèles de montres et d’iPhone, des AirPods de quatrième génération sont également pressentis. Deux variantes pourraient être dévoilées : une version basique et une autre plus premium avec la réduction active du bruit, une première pour des AirPods non Pro.

Rendez-vous ce soir pour des annonces en direct et des analyses détaillées de cet événement très attendu.