Flic Hub et Flic Twist : la domotique indépendante avec la mise à jour Matter

Créateur des hubs connectés Flic Hub LR et Flic Hub Mini, Shortcut Labs, a franchi une nouvelle étape en matière de domotique en transformant ces dispositifs en contrôleurs Matter indépendants.

Cette avancée, officialisée par un communiqué, permet désormais à ces hubs de fonctionner sans être liés aux grands écosystèmes de Google, Apple, Amazon ou Samsung. Une mise à jour logicielle gratuite est déployée, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement de cette innovation sans avoir à acheter de nouveau matériel.

Le concept : Une maison connectée sans dépendance

Le principal attrait de cette mise à jour est de permettre aux utilisateurs de construire un écosystème domotique sans devoir s’intégrer dans l’une des plateformes des géants de la tech, qui souvent soulèvent des inquiétudes liées à la confidentialité et aux restrictions d’interopérabilité. Matter, un standard domotique interopérable, promet aux utilisateurs une plus grande liberté de choix en matière de compatibilité entre appareils connectés. Toutefois, jusqu’à présent, pour bénéficier de cette interopérabilité, il était souvent nécessaire de s’appuyer sur des solutions proposées par les grandes entreprises.

Avec cette mise à jour, Flic concrétise davantage la promesse de Matter, en offrant une solution où les hubs peuvent interagir directement avec d’autres appareils compatibles sans passer par des serveurs cloud ni collecter de données personnelles. Cela répond à une demande croissante des utilisateurs pour des solutions qui respectent la vie privée.

Des fonctionnalités optimisées pour Matter

Cette mise à jour gratuite confère aux Flic Hub LR et Mini la capacité d’agir comme des hubs Matter, prenant en charge tous les appareils fonctionnant sous ce standard. Bien qu’il soit possible de contrôler des appareils comme ceux de l’écosystème Apple Home via Matter, l’inverse n’est pas encore totalement faisable. Par exemple, il est impossible d’ajouter des appareils Flic à l’application Apple Home via Matter, bien que les boutons Flic 2 puissent être intégrés à HomeKit à l’aide du Flic Hub LR.

D’un autre côté, cette évolution signifie que les utilisateurs de Flic peuvent désormais profiter d’une configuration plus transparente. Le processus de connexion des appareils Matter via l’application Flic a été repensé pour offrir une expérience plus claire et simple. Contrairement à certaines plateformes où des échecs de configuration peuvent rester énigmatiques, l’application Flic permet de visualiser chaque étape du processus d’intégration, facilitant ainsi le dépannage en cas de problème.

Flic Twist : Une innovation compatible Matter

En plus de cette mise à jour, un autre produit de Shortcut Labs, le Flic Twist, se distingue également. Ce bouton intelligent rotatif, souvent utilisé pour ajuster l’intensité lumineuse ou contrôler des volets, est désormais compatible avec les appareils Matter.

Matter ne prenant pas encore en charge les boutons rotatifs dans ses spécifications, le Flic Twist devient ainsi le premier de son genre à fonctionner avec ce standard. Cette innovation ouvre la porte à des utilisations encore plus créatives et polyvalentes de la domotique dans les foyers.

Un avenir prometteur pour la domotique ouverte

Ce que Shortcut Labs réalise avec ses hubs et la compatibilité Matter est particulièrement intéressant, car il s’agit d’une petite entreprise qui parvient à rivaliser avec les solutions des géants technologiques. Si une entreprise de cette taille peut réussir à développer des produits interopérables et respectueux de la vie privée, cela pourrait encourager d’autres entreprises, plus petites, à suivre cet exemple et à proposer des idées et des concepts innovants.

Cette avancée marque une étape importante vers un avenir où les utilisateurs pourront enfin avoir une maison intelligente entièrement modulable et sécurisée, tout en échappant aux écosystèmes cloisonnés des grandes entreprises.