Satechi met à jour ses hubs USB-C avec des vitesses et une puissance accrues

À l’IFA 2024, le fabricant d’accessoires Satechi a mis à jour ses adaptateurs multiport 4-en-1, 6-en-1 et 7-en-1 avec des vitesses de transfert plus rapides, une charge plus puissante de 100 W pour les appareils connectés, et plus encore.

Les adaptateurs multiports alias hubs USB-C vous permettent de connecter plusieurs appareils simultanément sans vous soucier de l’inversion du signal et de la compatibilité. Les hubs de Satechi apportent d’abondantes options de connectivité. Comme tous les hubs, ils se branchent sur des hôtes tels que des ordinateurs Mac et Windows, des tablettes et des smartphones via un seul câble USB-C. Les nouveaux adaptateurs disposent de ports USB-A 3.2 Gen 2 avec des vitesses de transfert allant jusqu’à 10 Gb/s, et d’une puissance USB Power Delivery (USB PD) plus forte de 100 W pour charger les périphériques branchés, au lieu de la limite de 60 W de chaque ancienne version. Elles sont également dotées de connecteurs USB-C plus fins pour s’adapter aux appareils dans les étuis de protection, et de câbles tressés qui ne s’emmêleront pas grâce à un col renforcé.

L’adaptateur USB-C Slim Multi-Port 7-en-1 avec un port Ethernet dispose d’une connexion Gigabit Ethernet, d’une connexion HDMI 4K (60Hz), d’une charge USB-C PD de 100 W, de deux ports USB-A 3.2 Gen 2 et de lecteurs de cartes microSD/SD. Il y a aussi l’adaptateur USB-C Slim Multi-Port 6-en-1, avec HDMI 4K, charge USB-C PD 100W, un port USB-A 3.2 Gen 2, un port USB-A 2.0, et un lecteur de carte microSD/SD.

Enfin, l’adaptateur 4-en-1 Slim Multi-Port Adapter 4K est doté d’une interface HDMI 4K (60 Hz), d’un port de charge USB-C PD de 100 W et de deux ports USB-A 3.2 Gen 2. Les nouveaux hubs sont destinés à remplacer les adaptateurs précédents, qui seront soldés et non réapprovisionnés une fois qu’ils seront épuisés.

Satechi propose des accessoires de qualité

Satechi fabrique des accessoires haut de gamme depuis de nombreuses années. La marque est réputée pour sa conception distinctive, sa fiabilité et sa qualité de fabrication. Les derniers appareils ne vous décevront pas en termes d’aspect et de toucher. Ils sont dotés d’un solide boîtier en aluminium aux bords chanfreinés brillants, et Satechi les propose dans des finitions de couleur distinctes qui s’harmonisent avec l’esthétique d’Apple.

Vous pouvez commander l’adaptateur 4-en-1 Slim Multi-Port Adapter 4K à 60 dollars, l’adaptateur 6-en-1 USB-C Slim Multi-Port Adapter à 70 dollars ou l’adaptateur 7-en-1 USB-C Slim Multi-Port Adapter with Ethernet à 80 dollars sur la boutique en ligne de Satechi, à partir du 26 septembre. Chaque accessoire est disponible dans les finitions gris sidéral, argent et noir. Nous n’avons pas les informations pour les prix français.