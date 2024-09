Accueil » Apple Watch Series 10 et Ultra 3 : Détection de l’apnée du sommeil et design plus fin

Apple s’apprête à dévoiler ses derniers appareils lors de l’événement spécial « It’s Glowtime » du 9 septembre 2024. Si nous avons déjà une bonne idée de ce qui sera présenté — la nouvelle gamme iPhone 16, des AirPods, et trois nouvelles Apple Watch — un nouveau rapport révèle un élément clé pour les montres connectées d’Apple.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 3 recevront une mise à jour majeure dans le domaine de la santé : la détection de l’apnée du sommeil. Cette fonctionnalité viendra enrichir le suivi du sommeil déjà disponible sur ces montres et sera probablement intégrée à l’expérience « Vitals » avec watchOS 11. Même si cette rumeur circulait déjà, sa confirmation à quelques jours de l’événement renforce l’attente autour de cette nouveauté.

Les personnes souffrant d’apnée du sommeil subissent des arrêts et des reprises répétés de la respiration pendant leur sommeil. Cela entraîne une mauvaise qualité de sommeil et toute une série de problèmes de santé. Malheureusement, il est difficile pour une personne de savoir qu’elle souffre de ce trouble. La détection de l’apnée du sommeil permet aux prestataires de soins de santé de poser plus facilement un diagnostic et de déterminer le meilleur traitement.

La détection de l’apnée du sommeil devrait fonctionner de manière analogue à la Galaxy Watch de Samsung : alerter l’utilisateur en cas de détection possible et recommander une consultation médicale. Cependant, il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas disponible dès le lancement des montres, comme cela avait été le cas pour le Double Tap sur l’Apple Watch Series 9 et l’Ultra 2 en 2023.

Une fois activée, cette nouveauté viendra s’ajouter aux autres fonctionnalités de santé comme le suivi d’activité, la fréquence cardiaque, la détection des chutes et l’électrocardiogramme. En revanche, il semble que la surveillance du taux d’oxygène dans le sang ne sera pas disponible sur les nouveaux modèles, suite à un litige juridique avec la société Masimo, obligeant Apple à retirer cette fonction en 2024.

Un design affiné et des écrans plus grands

En termes de design, l’Apple Watch Series 10 ressemblera à la Series 9, mais avec un écran légèrement plus grand qui s’étendra davantage vers les bords. Le principal changement concernera l’épaisseur de la montre, qui sera « visiblement plus fine », selon Gurman. Bien que l’on ne connaisse pas encore les détails exacts, il est intéressant de noter que la Series 9 mesure actuellement 10,7 mm d’épaisseur.

Quant à l’Apple Watch Ultra 3, les changements seront surtout internes, et peu de modifications esthétiques sont attendues. Le rapport mentionne également une nouvelle Apple Watch SE d’entrée de gamme, qui pourrait être fabriquée en plastique pour réduire son coût. Cela permettrait à Apple de proposer un modèle plus abordable, avec un prix potentiellement inférieur à celui de l’actuelle Apple Watch SE 3e génération.

Rendez-vous pour l’événement « It’s Glowtime »

Comme toujours avec les rumeurs, rien n’est certain tant qu’Apple ne l’a pas officialisé. Heureusement, l’attente sera de courte durée. L’événement « It’s Glowtime » aura lieu le 9 septembre 2024 à 19 heures, heure de Paris.