Flic : 10 ans d’innovation et de nouvelles fonctionnalités pour la maison connectée

Pour marquer son 10e anniversaire, Flic, l’entreprise spécialisée dans les contrôleurs de boutons pour la maison connectée a annoncé des mises à jour significatives pour son Flic Hub, offrant ainsi plus de liberté aux utilisateurs pour personnaliser leur environnement domotique.

L’une des principales annonces concerne l’intégration de Matter, la norme émergente pour les maisons intelligentes. Désormais, tous les produits Flic sont compatibles avec Matter, simplifiant ainsi la collaboration entre appareils connectés.

Cette mise à jour inclut également le lancement de FlicScript, une API basée sur JavaScript qui permet de programmer des commandes personnalisées pour les appareils compatibles Matter.

Grâce à FlicScript, les utilisateurs peuvent aller au-delà des fonctionnalités préprogrammées en créant des automatisations adaptées à leurs besoins spécifiques. Par exemple, il est désormais possible de contrôler des appareils Matter avec des scénarios complexes ou des actions spécifiques, offrant ainsi une personnalisation inédite pour configurer une maison intelligente exactement comme on le souhaite.

Un hub et des contrôleurs Flic encore plus polyvalents

Le Flic Hub LR Controller a également été mis à jour pour devenir un contrôleur scriptable Matter, permettant une intégration plus fluide avec des écosystèmes variés. Cette évolution fait suite au lancement, plus tôt cette année, d’un contrôleur Matter indépendant par Flic, démontrant l’engagement de l’entreprise à offrir des solutions durables et innovantes.

En parallèle, les contrôleurs Flic existants, comme le Button et le Twist, bénéficient d’une fonctionnalité étendue grâce à ces améliorations. Ces appareils, petits et écoénergétiques, s’intègrent parfaitement dans les systèmes connectés, offrant une alternative discrète, mais puissante face à des solutions plus encombrantes.

Flic contre Amazon : Une approche minimaliste

En comparaison avec Amazon et ses appareils Echo, qui reposent sur un hub central puissant et un contrôle vocal, Flic adopte une approche plus minimaliste et durable. Là où Amazon se concentre sur l’expansion de son écosystème avec de nouveaux produits, parfois au détriment des anciens modèles, Flic met un point d’honneur à assurer la compatibilité et la longévité de ses produits.

Les consommateurs choisissent souvent Flic pour sa simplicité, sa flexibilité et son orientation vers les développeurs. Le Flic Hub Mini, par exemple, combine des capacités avancées de script avec une faible empreinte énergétique, contrastant avec la stratégie d’Amazon qui repose sur des appareils vocaux plus imposants et gourmands en énergie.

Avec cette mise à jour, Flic s’impose comme une solution innovante et personnalisable pour les amateurs de domotique. En intégrant Matter et en offrant des outils comme FlicScript, l’entreprise ne se contente pas de suivre les tendances : elle les redéfinit. Que ce soit pour les utilisateurs cherchant une configuration minimaliste ou pour les développeurs désirant explorer de nouvelles possibilités, Flic s’affirme comme un acteur incontournable dans le domaine des maisons intelligentes.