Acer Iconia X12 : Une nouvelle tablette AMOLED abordable pour 369 euros

Acer vend des tablettes Android bon marché depuis plus de 10 ans, mais cela fait un moment que l’entreprise n’a pas sorti de modèle avec le genre de spécifications qui pourraient attirer les gens qui recherchent autre chose qu’un appareil à bas prix.

Annoncée lors de l’IFA 2024, la nouvelle Acer Iconia X12 s’inscrit dans cette lignée. Il s’agit d’une tablette Android de 12,6 pouces dotée d’un mélange de caractéristiques haut de gamme et abordables. La bonne nouvelle, c’est qu’elle est proposée à un prix résolument milieu de gamme.

La tablette devrait arriver au prix de 369 euros, ce qui la rend beaucoup moins chère que certaines des meilleures tablettes de Samsung, Google ou OnePlus.

La caractéristique la plus impressionnante de la Acer Iconia X12 est probablement son écran AMOLED de 12,6 pouces d’une résolution de 2 560 x 1 600 pixels. Mais, ce n’est pas le meilleur écran OLED qui existe : l’écran a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et ne supporte qu’une luminosité de 400 nits.

Les capacités sans fil de la tablette sont peut-être la caractéristique la moins impressionnante. Elle est livrée avec le Bluetooth 5.2 et le WiFi 5 (802.11 ac). C’est un peu gênant à l’heure où les appareils compatibles Wi-Fi 7 commencent à être commercialisés. Je ne dis pas que je m’attendais à ce qu’une tablette de 370 euros prenne en charge la dernière norme sans fil, mais le Wi-Fi 6 aurait été le bienvenu.

Acer Iconia X12 : des accessoires optionnels disponibles

Les autres caractéristiques de la tablette comprennent un processeur MediaTek Helio G99, 8 Go de mémoire LPDDR4x, une batterie de 10 000 mAh (3,8 V), une caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels, ainsi que des haut-parleurs quadruples. La tablette dispose d’un port USB Type-C, d’une prise casque de 3,5 mm et d’un lecteur de carte microSD et est livrée avec Android 14. Acer ne fait aucune promesse concernant les mises à jour du système d’exploitation ou de la sécurité.

La tablette Iconia X12 mesure 283 x 187 x 7 mm et pèse 600 g.

Les accessoires optionnels incluent un stylet en aluminium, un étui portefeuille avec un support ajustable et une fente pour stylet intégrée, un support multi-angle et un clavier détachable.